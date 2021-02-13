‘Eren 10 Gabar’ operasyonunda teröristlerin 18 barınma alanı kullanılamaz hale getirildi

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK (DHA)- ŞIRNAK ve Siirt kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen ‘Eren 10 Gabar’ operasyonunda teröristlerin kullandığı 11 sığınak, 4 mağara ve 3 barınak kullanılamaz hale getirilirken, arazide saklı çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak ve Siirt kırsalında 11 Şubat’ta başlatılan ‘Eren 10 Gabar’ operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gabar Dağı bölgesinde ‘Yüzbaşı Mustafa Erdal Operasyonu’ düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada 11 sığınak, 4 mağara ve 3 barınak tespit edildi. Teröristlerin kullandığı yaşam alanlarında ve bölgede yapılan aramada 2 MG- 3 M tüfeği, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 mavzer piyade tüfeği, 1 dolu halde lav silahı, 6 RPG- 7 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 1 av tüfeği, 1 havan mühimmatı, 2 bombaatar mühimmatı, 1 kesilip boru haline getirilmiş obüs mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 8 EYP düzeneği, 15 EYP devre kartı, 2’si dolu 5 adet Kalaşnikof tüfeğine ait şarjör, M- 16 piyade tüfeğine ait 1 şarjör, 2 elektrikli fünye, 1,60 milimetrelik havan dip tablası, 1,60 milimetrelik havan çatal ayağı, jeneratör, araç telsizi, 3 el telsizi, 2 gece görüş dürbünü, el dürbünü, roketatar dürbünü, termal silah dürbünü, 2 güneş paneli, 1000 adet uçaksavar mermisi, Bixi tüfeğine ait 1000 mermi fişeği, 30 kilo amonyum nitrat, 5 akü, 222 metre kablo, 9 pil bloğu, muhtelif gıda, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.

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