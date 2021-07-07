Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aşılama ile AVM cirolarında yaz sonunda eski normale dönüş sağlanacağını söyleyen KDM Alışveriş Merkezleri Kiralama ve Yönetim Danışmanlık’ın kurucusu Murat İzci, hazırladıkların rapora ilişkin, “Haziran 2021 itibarıyla ülke genelinde AVM sayısı 442, pazar değeri 59 milyar dolar oldu. Toplam kiralanabilir alan 13 milyon 426 bin 898 metrekare, sağladığı istihdam rakamı ise 530 bin kişidir. 81 ilin 67’sinde AVM var” dedi.