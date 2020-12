Erdoğmuş:”Her insan bulaştırıcı olabilir”

Korona Virüs Salgını sonrasında özellikle bulaşın azaltılması için bir sürü yöntem açıklandı. Ancak vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına tam uyum sağlamaması bulaşın her an kapımızı çalması anlamına gelmekte.

Özgür ALTIN/ANKARA

Korona Virüs sonrası enfeksiyon bölümleri vatandaşların akınına maruz kaldı. Acaba bende pozitif miyim endişesi hastanelerin yükünü daha da arttırdı. Hem bu konuda hem de salgına karşı bilgi vermek amacıyla gazetemize konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Evrim Yanmaz Erdoğmuş süreç hakkında bilgi verdi.

NASIL KORUNURUZ?

Korona Virüs döneminde enfeksiyondan nasıl korunacağımız hakkında bilgi veren Erdoğmuş, ilk olarak enfeksiyon hakkında bilgi verdi. Erdoğmuş: “ Tanım olarak enfeksiyöz bir ajanın vücuda girerek çoğalması ve bunun sonucunda hastalık oluşturmasıdır. Enfeksiyöz ajanlar; bakteri-virüs-parazit –viron vb. çok çeşitli olabilirler. Şu dönemde bu pandemiye neden olan Korona Virüs adını verdiğimiz bir virüs grubunun insanda yeni tespit edilen bir alt grubudur.” dedi.

Bulaş yollarına dikkat çeken Erdoğmuş sözlerine şöyle devam etti; “ Tabi ki enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yolları birbirinden çok farklı ancak şu dönemde bütün dünyayı etkisi altına almış, gelişmiş ülkeleri dahi şaşkına çevirmiş bir pandemi söz konusu iken özellikle Korona Virüs bulaş yollarından bahsetmek daha doğru olur. Aslında el hijyeni, sosyal mesafenin korunması ve maske sadece korona için değil kış mevsiminde daha sıklıkla rastlanmakla birlikte aslında her mevsimde görülebilen tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın ortak yoludur. Tabii belki sokağa çıkarken alışverişe giderken, tanımadığımız bir kişiyle bir görüşme yaparken vs. bu kurallara uyuyoruz ancak asıl olarak arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, evde toplandığımızda işyerinde mesai arkadaşlarımızla ortak kullanılan alanlarda bu kurala uyulmadığı ve Korona Virüsün büyük bir oranda sosyal alanlarda bulaştığını biliyoruz. Herhangi bir kimse ile 15 dakikadan daha uzun, 1.5 metreden daha kısa mesafeden ve maskesiz yapılan aktivitelerde Korona Virüsün bulaşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu hatırlatmak isterim. Belki de en önemli sorunlardan biri kişilerin henüz hiçbir şikayeti yok iken de hastalığı ağır geçiren biri kadar bulaştırıcı olabileceğinin unutuluyor olması, karşılaştığımız her insanın bulaştırıcı olabileceğini düşünüp sosyal ilişkilerimizi de ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Görüştüğümüz insan sayısı ne kadar az olursa her görüşmede alacağımız risk de o kadar az olacaktır.”

‘BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI REHBER VAR’

Korona Virüs Salgınına karşı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rehberin olduğuna vurgu yapan Erdoğmuş sözlerine şöyle devam etti; “ Ülkemizde ilk vaka görülmeye başlandığı andan itibaren bakanlığımız hastaların takip ve tedavileri için bir rehber yayımladı, belli aralıklarla da rehber güncellendi, ülkemizdeki tüm diğer kurumlar gibi biz de hastalarımızın tedavilerine rehbere uygun şekilde, ama tabi ki hastanın yaşı, altta yatan hastalıkları, kullanmakta olduğu ilaçlar, hastalık ciddiyeti gibi unsurları da dikkate alarak en doğru tedavi seçeneklerini hasta bazında tek tek değerlendirerek karar veriyoruz.”

Vitaminlerin yanlış tüketildiğine dikkat çeken Erdoğmuş şunlara değindi; “ Mesela beslenme kısmına girmek gerekir çünkü şöyle bir yanlış algı var. Kış mevsiminde multivitaminler gibi beslenme destek ürünleri kullanmak ya da kış mevsiminde belirli gıdaları daha çok tüketmek önerilir ancak asıl olan dengeli, düzenli beslenmek, günlük uykuyu yeterli alabilmek, düzenli spor yapabilmek sağlıklı bir vücut için dolayısıyla bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için her zaman yapmamız gereken şeylerdir. Herhangi bir gıdayı, bunlar vitamin, mineral destekleri olabilir, yeterli düzeyde tüketemediğimizi düşünüyorsak bir uzmana danışarak tabi ki takviye destek ürünü de tüketebiliriz. Ancak bu gıdaların ve veya vitamin, minerallerin hiçbirisi bir enfeksiyona karşı koruyucu değildir; yani daha basitleştirmek gerekirse hasta biri ile karşılaştığınızda ve gerekli kurallara uymadığınızda bu enfeksiyonu mutlak alırsınız. Ancak alınan enfeksiyonla savaşta yani enfeksiyonun hafif ya da ağır atlatılmasında bağışıklık sistemi devreye girer. Dengeli beslenen, iyi uyuyan, spor yapan kişi daha kolay atlatırken bunları yapmayan bağışıklık sistemi farklı sebeplerle zayıf olan kişide enfeksiyonun sonuçları çok daha ağır olabilir. Burada asıl vurgulanması gereken, biraz önce anlattıklarım özellikle bu mevsimlerde sık karşılaştığımız tüm üst solunum yolları enfeksiyonları için geçerlidir, yalnız COVİD-19 tüm dünya için yeni bir hastalık ve her geçen gün bizim de bilgilerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Örneğin hastalığın başında yüksek doz C Vitamininin tedavide yeri olduğuna inanılırken şu an doz yükseldikçe mekanizmanın değişebileceği ve tam tersi zararlı olabileceğini biliyoruz. Hastalara asıl söylemek istediğim; hekimlerine danışmadan herhangi bir ürün tüketmesinler. Bir de tükettikleri ürünlerin kimyasal içerikli olmamasına gayret göstersinler.”

‘TOPLUM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK’

Salgının başladığı ilk günden itibaren yayılmanın önüne geçmek için ciddi adımlar attıklarını ifade eden Erdoğmuş şunlara dikkat çekti; “ Başından beri 15 Mart’tan itibaren COVİD-19 şüphesi olan hastalarımızı acil servisten ayrı bir alandan kabul etmeye gayret gösterdik. Polikliniğe başvuran diğer hastaların bundan etkilenmemesi ve Covid-19’un hastane içerisindeki yayılımını engellemek için. İlk vaka ortaya çıktığı andan beri hastanemizin her yerinde hastalarımızın görebileceği şekilde bilgilendirme broşür ve reklam panoları hazırladık. Hastalarımızın şikayetlerini başlangıçta sorgulayıp herhangi bir şüphe ve temas öyküsü olanların acil servisimizde izole alanlarda muayenelerini yaparak hasta ve çalışan dolayısıyla toplum güvenliğini sağlamaya çalıştık. Bunda da oldukça başarılı olduk. Acil serviste bir kaç negatif basınçlı odamız var, pandemi şüphesi olan vatandaşları kabul edip örneklerini alıp, örnek sonuçlarını hemen çıkarılamasa bile, tomografilerini çekip, bu sonuçlarla tedavilerini hızlıca başlayıp öyle evlerine gönderiyoruz hastaları. Hastanede takip olması gereken hastaları da yatırarak takip ediyoruz. Rehberde biz hekimlere bırakılan kısımlar var. Tedavi genelde öngörülmüş ama bazı noktalar da hekime bırakılmış. Hekim kararına bırakılmış yani biz rehbere bağlı kalmak kaydıyla tedavi veriyoruz tabi ki. Tedavi vermemek gibi bir şey söz konusu değil sadece tedavinin o hastada ciddi yan etkiye sebep olacağını düşündüğümüz hasta grubu olabilir, bu tüm hastalıklarda böyledir. Tıpta ‘hastalık yok, hasta vardır’. Hekim hastası için kâr zarar hesabı yapabilmelidir. Hekimliğin ilk kuralı ‘önce zarar verme!’ ilkesine uyumdur. Yani her hastaya aynı tedaviyi uygulamak gibi değil de ‘bu hastada bu ilaç herhangi bir sıkıntıya yol açar mı açmaz mı’ buna karar vermek gerekiyor. Onun dışında zaten daha önce de vurguladığım gibi; hastalara ne verileceği bakanlık rehberlerinde de yer almış biz de onu uyguluyoruz. Rehberden farklı davranmıyoruz.”

‘AYIRT EDEBİLMEMİZ GEREKİR’

Ayakta veya yatarak tedaviye hastanın değil hekimin karar vermesi gerektiğini ifade eden Erdoğmuş, çok derin araştırma ve analizler sonucunda hastanın nasıl tedavi edilmesine karar verdiklerini ifade etti. Erdoğmuş: “ Her hastalıkta bu böyledir. Ayaktan takip edilecek hastalarla hastaneye yatması gereken hastaları ayırt edebilmemiz gerekir. Bu hekimliğin ön şartı zaten. Siz hekimlik yapmak üzere bir ehliyet alıyorsanız bunu ayırt edebilecek yetkinliğe sahipsiniz demektir. Bu ne demek, seni ayaktan takip ettiğimde herhangi ciddi bir durumla karşılaşır mıyım? Karşılaşırsam buna erken müdahale edebilir miyim? Müdahale ettiğimde bu sonucu geri döndürebilir miyim? Bunu bir kere öngörüyor olmam gerekiyor.” dedi.

Covid-19’dan ciddi etkileneceğini düşündüğümüz yaşlı bir hastada hiçbir bulgu ve şikayet ortaya çıkmaz iken; genç sağlıklı bir hastada hastalığa ait tüm semptom ve bulguların ortaya çıkabildiği ve genç bireylerin de hastalıktan çok ciddi etkilenebildiği ve hatta kaybedilen genç yaşta hasta sayısının da oldukça yüksek olduğunu belirten Erdoğmuş, tedavide çeşitli kriterlerin olduğuna dikkat çekti. Erdoğmuş: “ Dolayısıyla hastaneye yatırma, ayaktan tedavi, hastayı hangi sıklıkta görmemiz gerekecek gibi kararları alabilmek için dikkat ettiğimiz çeşitli kriterlerimiz var; yaş , PCR testi ve veya akciğerde enfeksiyon bulgusu tek başına karar alabilmek için yeterli değil. Bunun için neye bakmam gerekiyor? Hastada COVİD-19 dışında altta yatan kolaylaştırıcı daha doğrusu Covid-19’u kötü etkileyecek bir faktör var mı? Ciddi bir kalp hastalığı var mı? Bağışıklık sistemini etkileyecek bir ilaç kullanıyor mu? Bağışıklık sistemini etkileyecek bir tanın var mı? Herhangi bir sebeple takip oluyor musun? Mesela ilk başta çok tartışıldı ‘bir tansiyon ilacı’ kullanıyor mu? Yaş tabi ki önemli bir kriter, bunların hepsini bir araya topluyoruz ve bunun yanında akciğer ile ilgili bir sorun yaşamış mı buna bakıyoruz. Solunumunu etkilemiş mi, kanın oksijenizasyonu yeterli mi? Ve bunların hepsinin yanında kan tetkiklerimiz var; bu tetkik sonuçları da hastalığın nasıl seyredeceği konusunda az da olsa yol gösterici olabiliyor, bu kriterleri bir araya toplayıp hastanın ayaktan mı yoksa yatırılarak mı izlenebileceği kararını verebiliyoruz. Tabi ki ayaktan izlediğimiz hastalarımıza nerelere dikkat etmeleri gerektiği, hangi durumda tekrar başvurmaları gerektiği konularında da ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Hastalık çok riskli evet ama tümüne bakıldığında hastalığın, salgının en başından beri yüzde 85 gibi bir kısım bu hastalıktan çok rahat iyileşebiliyor. Ama tabi ki bizim öncelikli amacımız geri kalan 15’i korumak.” dedi.

BİLİNÇSİZ YAPILAN TESTLERE DEĞİNDİ

Bilinçsiz yapılan testler hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğmuş, şunlara dikkat çekti; “ Yapılan testlerin hepsi o sırada ne olduğunu söylüyor bize yani hastada herhangi bir semptom, şikayet yokken veya şüpheli bir teması yokken yapılan testlerin aslında bizim için hiçbir anlamı yok. Tam tersi şöyle bir şey olur. Yalancı bir güven duygusunu pekiştiriyor. Geliyor testini yaptırıyor sonuç negatif ‘tamam ben iyiyim’. Hayır öyle değil sen o sırada yaptığın teste birincisi pencere döneminde olabilirsin; antikor testlerinin yani Ig M ve Ig G’nin pozitifleşmesi için bir süre gerekiyor; 1-4 hafta arasında, kişi hastalığı almış ancak henüz test pozitifleşmemiş olabilir. Bunlar özellikle antikor testleri için geçerli, PCR testinde durum daha da karmaşık. Gerçekten hasta olduğundan kan ve BT sonuçları ve hastanın kliniği açısından emin olduğumuz hastaların ortalama %50’sinde PCR testi negatif saptanabiliyor, bu da testi yapan merkez, örneği alan kişiye göre değişebilen bir oran yani testin negatif olması sizde bu hastalığın olmadığını kesin olarak söyleyemiyor. Dolayısıyla böyle bir durumda hekimlerine danışmaları gerekiyor. Gideyim de bir baktırayım psikolojisinden çıkıp test yaptırmak yerine önlemlere uyumu artırmaya çalışmalıyız.”

Pandeminin çok ciddi bir durum olduğunu vurgulayan Erdoğmuş, vaka sayıları arttıkça hastane ve sağlık çalışanı kapasitemizi de göz önünde bulundurarak karar vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Erdoğmuş: “ Biz pandeminin en başındaki yöntemlerimizi değiştirmek zorunda kaldık. İlk başta neredeyse bütün hastalar yatırılarak tedavi ediliyordu, pozitif çıkanlar semptomları olmasa dahi, izole edebilmek adına yurtlarda ve veya hastanelerde 14 gün bekletiliyordu. Bir süre sonra vaka sayılarımız artmaya başlayınca her hastanın yatamayacağını ve her hastayı yatırırsak yetersiz kalabileceğimizi fark ettikçe bakanlığın da önerileri doğrultusunda ayaktan takip edilebilecek hastalarla hastanede yatırılarak izlenmesi gereken hastaları ayırt etmeye başladık. Doğal olarak da; siz ayaktan takip ettiğiniz hastaları bir kenara koyduğunuzda tabi ki durumu ağır olanları, evde kalmaları riskli olan heran durumu ciddileşebilecek hastaları seçiyorsunuz. O yüzden de bu aralar hastaneye yatan hastaların yaş ortalamaları yüksek, altta yatan başka hastalıkları da olması sebebiyle gün geçtikçe kritik hasta oranlarımızda da artış oluyor.” dedi.

‘ELİMİZDE BAŞKA ÇÖZÜM YOK’

Aşı konusunda ortaya atılan tartışmalara da değinen Erdoğmuş aşıdan başka bu salgına dur diyecek bir çözüm olmadığını belirtti. Erdoğmuş: “ Aslında ‘diyebilir mi’den daha ciddi bir durum söz konusu elimizde başka çözüm yok ne yazık ki, kullandığımız hiçbir ilacın yüzde yüz iyileştirme gibi bir etkisi yok. Tüm enfeksiyon hastalıklarında; hastalanın tedavi edelimden ziyade hastalanmamak esastır, hastalanmamanın yolu da başta aşı olmak üzere önlemlere tam uyumdur. Yalnız aşıda önemli bir nokta bireyi değil toplumu koruyabilmek için tüm toplumun yüzde altmışından daha fazlasının aşılanmış olması gerekir, bu rakama ulaşamadığımızda aşı başarılı olamaz.” şeklinde ifade etti.

Bazı hastaların bana neden o ilacı vermedin veya beni neden yatarak tedaviye almadın diyerek sağlık çalışanlarına saldırdığını ifade eden Erdoğmuş, bu güven duygusunun yitirilmesini eleştirdi. Erdoğmuş: “ Bizde son yıllarda hekimlerin en çok zorlandığı ve her geçen gün yenilerini işitmeye başladığımız ‘sağlıkta şiddet’ diye konuştuğumuz şeyin özü bu. Hastalar bize olan güvenini yitirmiş, biz aslında o güveni kazanmaya çalışıyoruz. Ben hastama hastalığı ile ilgili bir şey anlattığımda ‘evet Evrim Hanım böyle söyledi, doğrusu bu olmalı; hekimim benim için en doğrusunu düşünebilir’ diyebilmeli, ama bizim ülkemizde en basit bir hastalıkta bile 3-4 ayrı uzmanın görüşünü almak istiyor hasta bir hasta bir haftada 4 ayrı merkezi gezerek her merkezde ayrı bir iş yükü oluşturuyor, güvenmeme, koyulan tanıdan verilen tedaviden tatmin olmama ve bununla birlikte çok fazla bilgi kirliliği var. Sosyal medyadan edindiği bilgilere hekiminden daha çok itibar gösterme gibi bir sürü sorun sayabilirim hekim hasta ilişkisi zedelenmiş, bu pandemide de aynı şekilde devam ediyor gibi geliyor bana; kim yatarak tedavi olmalı kim olmamalı hekim hastasına göre karar verebilmeli. İş yükü de ona uygun olmalı günde bakabileceği kadar hasta bakmalı ki her hastaya ayıracak vakti olmalı, o hasta için en iyisinin ne olduğuna karar verebilmeli ‘Bizim hayal ettiğimiz sistem o.” şeklinde hekimlerin sorunlarına değindi.

‘UZUN BİR YOL VAR’

Eski günlere dönmenin temel kuralının hekime güven ve belirlenen kurallara uymak olduğunu belirten Erdoğmuş gelecek hakkında şu ifadeleri kullandı; “ Pandemiden tam anlamıyla kurtulabilmek eski günlere dönebilmek için önümüzde uzun bir yol var. Öncelikle bu süre ne zaman dolacak ne zaman her şey eskisi gibi olacak diye düşünmektense, davranış ve yaşam tarzımızı biraz değiştirip önlemleri kural olarak uygulamak yerine alışkanlık haline getirirsek başarılı olabiliriz. COVİD-19 hastalığında ne yazık ki alınan virüs ile birlikte altta yatan hastalıklar ve yaş dışında da bireysel birçok faktör hastalık ciddiyetinde rol almaktadır, dolayısıyla gençlerimizin en az yaşlılarımız kadar olayı ciddiye almaları gerekmektedir. Çünkü biz bile hekim olarak hastalığın kendimizde hangi ciddiyette seyredeceğini bilememekteyiz. Herkese sağlıklı günler dilerim.”