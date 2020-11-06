Erdoğdu: Vatandaşlar borç İçinde boğuluyor

CHP İstanbul milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923’den AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar olan dönemde görev alan hükümetlerin 79 yılda toplam 779 milyar harcama yaptığını belirterek, “Bu hükümetler ülkeyi yüzlerce fabrika, liman, havaalanı, baraj,kara ve demiryollarıyla ülkeyi donatırken, AKP 18 yılda bu harcamanın 6 katına yakın, yani, 4 trilyon 340 milyar dolar para toplamasına rağmen sadece borç yaptı” dedi.



ESKİ TÜRKİYE İNŞA ETTİ, AKP SATTI

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar ülkeyi yöneten 57 hükümetin sadece 779 milyar dolar harcamasına karşın, devasa limanlar, havaalanları, barajlar,kara ve demiryolları, fabrikalar inşa ettiğini kaydeden Erdoğdu, şöyle devam etti:

“Yani, AKP öncesi hükümetler yılda ortalama 9,9 milyar dolar harcarken, AKP, yıllık 254 milyar dolardan fazla harcama yaptı.Keban, Karakaya, Atatürk barajları, Sümerbanklar, PETKİM’ler, TÜPRAŞ’lar, Etibanklar, şeker, çimento ve kağıtfabrikaları, onlarca maden işletmesi, sayılamayacak kadar çok hizmet kurumunu 79 yıllık hükümetler sadece 779 milyar dolara kurarken, AKP 18 yılda sadece övüne övüne bitiremedikleri yol, köprü, havalimanı ve şehir hastaneleri yaptılar. Onların da hepsi ülkenin sadece bugününü değil, ülkenin gelecek 25 yılını da ipotek altına aldı. Yaptıkları her şey ülkeyi yeni bir borç batağına soktu.”



VATANDAŞ DA BORÇ BATAĞINDA

Vergi, vergi dışı normal gelir, faktör geliri, sosyal fon olarak topladığı 4 trilyon 340 milyar dolar geliri har vurup harman savuran AKP’nin bu kadar dev bir kaynağı yine de harcamalarına yetiştiremediğine işaret eden Erdoğdu, 18 yılda 237 milyar dolar açık verildiğinin altını çizdi. “AKP sadece ülkeyi değil, vatandaşı da borç batağına soktu” diyen Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Hane halkı borç yükü 2002 yılsonu-2020 Haziran döneminde 4 milyar dolardan yaklaşık 26 kat artışla 102 milyar dolara çıktı. 2002 yılında hane halkının bankalara doğru dürüst borcu yoktu. Vatandaşın 2002 yılsonunda sadece 6,6 milyar lira olan kredi borcu, geçtiğimiz 16 Ekim itibariyle 810 milyar liraya çıktı. Bankalara 676 milyar lirası tüketicikredilerinden, 133 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanan 809,9 milyarlira borcu var. Bu borç vatandaşın borcunun tamamını da göstermiyor. Senet borçları, bakkal defterleri, vergi, sigorta borçları buna dahil değil. Vatandaş borç içinde boğuluyor.”

Ülkenin vatandaştan toplanan her kuruşu yerinde harcayan, tasarrufu en ön sıraya oturtan, israftan, yolsuzluktan, adam kayırmacılıktan uzak, iyi yetişmiş, işinin ehli, yetkin kadrolara ve yönetime ihtiyacı olduğunu ve doğru ekonomi politikaları ve projelerle kısa zamanda ülkenin düzlüğe çıkabileceğini vurgulayan Erdoğdu, “Bu kadrolar da bu ahlak da bu yetkinlik de CHP’de var. İsraf ve yolsuzluk önlenir, bilgili ve liyakatli kadrolar işbaşına getirilirse ülkenin zengin kaynakları, bu ülkeyi düzlüğe çıkarır. Her durumda hangi ekonomi politikasının uygulanması gerektiğini bilen kadrolarımız var” diyerek açıklamasını tamamladı.