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      Erdoğan’ın “erken seçim” istifası “siyasi intihardır”

      Orhan Uğuroğlu -
      CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Halk erken seçimden bıktı. Erken seçim bizim gündemimizde yok” dedi ve hedef oldu…
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      “MEDYA OSCAR”LARINA 2 ELEŞTİRİ

      Nuri Kayış -
      Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin “2018 Yılı Medya Oscarları”na layık görülenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle aldılar dün akşam.
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      MİLLİ EGEMENLİK VE MİLLİ İKTİSAT

      Murat Özbülbül -
      Son sözümü ilk başta söyleyeyim “iktisadi bağımsızlığı olmayan bir milletin ne milli egemenliği olur ve nede siyasi bağımsızlığı olmaz” diye düşünüyorum.
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      DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI

      Murat Özbülbül -
      Ülkemizde yürürlükte bulunan kanunlara göre yurt içi ve yurt dışı yerleşik özel yahut da tüzel kişiler vadeli yahut da vadesiz olarak bankalarda
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