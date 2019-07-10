Abdullah Gül, Ali Babacan ikilisi ve Ahmet Davutoğlu anlaşılan o ki Erdoğan’ı çok fena kızdırmışlar.





Erdoğan yandaş gazetecilere uçakta özetle şöyle diyor:

“Ali Bey, AK Parti içinde belki de Türkiye’de en genç yaşta bakanlık görevlerine gelen birisidir.

Aynı şekilde Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. (Ahmet Davutoğlu için)

Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. (Abdullah Gül için)

Ben Ali Bey’in kendisine de söyledim; Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz”

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendilerine o görevleri bahşeden Erdoğan’a ne yanıt verirler acaba?

Yahu Erdoğan, Refah Partisinden kopup AKP’yi kurup milletvekillerini transfer ederken ümmeti parçalamaya hakkın var mıydı?

Bak sen o parçalama sonucunda 17 yıldır tek başına iktidar oldun.

Erdoğan siyaseten “usta” ya Babacan’la görüşmesinde bir de akıl veriyor:

“Fazla da geç kalmayın”

Bir yandaş gazeteci neden böyle söylediğini sorunca Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Bir an önce kursun ki daha seçime dört sene var.”

Büyük bir kıyak yapmış Ali Babacan’a…

Ben bu 4 seneye taktım.

Koca Ragıp Paşa’nın, “Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin” söyler mısraı aklıma geldi…

Erdoğan’ın aklında “erken seçim” var.

Ama dili “4 yıl sonra seçim” diyor…

Ama biliyorsunuz anayasaya göre 4 yıl sonra yeniden aday olamıyor…

Zamanlama görevi de Devlet Bahçeli’nindir bilirsiniz…

ERDOĞAN ve BAHÇELİ

Devlet Bahçeli, kankası Recep Tayyip Erdoğan için yarattığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yani tek adam rejimini ısrarla savunuyor.

Demek ki damat Berat Albayrak’tan memnun…

Demek ki yağmur gibi yağan zamlardan memnun,

Demek ki işsiz sayısının artmasından memnun,

Demek ki asgari ücretin fukaralık rakamının altında kalmasından memnun,

Demek ki emeklilere yüzde 10, cumhurbaşkanı maaşına yüzde 26 zam yapılmasından memnun,

Demek ki ekonomideki başarısızlığın bürokratlara yıkılmasından memnun,

Demek ki yargının AKP’ye bağımlı olmasından memnun…

Demek ki başkanlığı hediye ettiği Erdoğan’ın KHK’lar ile ülkeyi tek başına yönetmesinden memnun.

A bir de şu var.

Bahçeli, AKP’lilerden daha çok koruyor ve savunuyor Erdoğan’ı ve icraatlarını…

Kendi eseri tabi savunacak, koruyacak ama bir de MHP tabanına şunları sorun bakalım.

Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayan, Ankara, İstanbul ve İzmir’de belediye başkan adayı gösteremeyen parti olur mu?

İktidar ortağı olmayıp, bakanlıkları olmadan AKP’yi ve Erdoğan hükümetini neden destekler Bahçeli ve MHP?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel AKP’yi ve MHP’yi eleştiriyor.

MHP milletvekilleri Özel’e Meclis Genel Kurulunda saldırıyorlar ama AKP milletvekilleri araya giriyorlar…

MEHMET ÖZHASEKİ

Allah müstahakkını tez elden versin inşallah Mehmet Özhaseki.

Kayseri Yeni Haber’in yazdığına göre Mehmet Özhaseki T.C. rumuzu konusunda şunları söylüyor:

“Türkiye sınırları içerisinde yaşıyorsak neden tekrarlıyoruz? İnkar eden mi var? Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olan mı var? Aslında arkadaşlarımızın yaptığı bölücülüğü ve tahriki artırmak! Yıllardır dikkat edin T.C. ibaresini rumuzlarının başında kullandılar birileri. Bu resmen bölücülük alameti.”

Yuh bile az kalır Özhaseki’nin bu sözlerine…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybedince ortalıktan kaybolan Özhaseki T.C. için “bölücülük alameti” diyor.

Yetmiyor,

“Bakın resmen bu bölücülük ve fitne atma işidir! Net söylüyorum bunu ben. Bu siyasi bir atraksiyondan ve işten ibarettir” diyor…

Andımızı okullardan, Atatürk adını statlardan, salonlardan, havaalanlarından, Türkiye Cumhuriyeti’nin T.C. rumuzunu da her yerden kaldıran AKP zihniyetinin son aşaması demek ki budur.

Şiddetle, nefretle kınıyorum…

T.C. rumuzu Türkiye Cumhuriyeti’nin rumuzudur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin tabelalarına, antetli kağıtlarında, resmi yazışmalarında T.C. rumuzunu kullanmak, “bölücülük ve fitne” olur mu?

Hepsinin T.C. rumuzu kullanmaları gerekir.

Bu nasıl nefret, bu nasıl kafa, bu nasıl anlayış?

T.C. demek Türkiye Cumhuriyeti demektir.

T.C. karşıtı olmak Türkiye Cumhuriyeti karşıtı olmaktır.

T.C. rumuzunu yazmamak bölücülüktür, fitnedir, ihanettir…

Ağlak ağlak ortalıkta gezen Özhaseki yukarıdaki yorumları yaptıktan sonra şunu da ekliyor:

“MHP’li belediyelerin T. C. İbaresini takmış olmasına hiçbir itirazımız yok.”

Mansur Yavaş’ın farklı yendiği Mehmet Özhaseki anlaşılan o ki bayağı dağılmış ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor…

Değerli okurlarım,

Gülsem mi ağlasam mı, kızsam mı, hakaret yağdırsam mı bilemedim.

Bu nasıl zihniyet, bu nasıl mantık, bu nasıl siyaset?

Bu durumda tekrarlayayım:

Allah müstahakkını tez elden versin inşallah Mehmet Özhaseki.

T.C. rumuzuna karşı olanlar, T.C. kadar taş düşsün başınıza…