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      Eylemsizliğin Bedeli

      Yahya Aksoy -
      Her alanda farkındalık yaratarak, bireyi ve toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için raporlar hazırlanmakta,kitaplar yazılmakta,filmler çevrilmekte ve eylemler yapılmakta.
      Yazarlar

      Öğrenci ve işverene burs işkencesi!

      Sabri Arpaç -
      Her gün yeni yolsuzluk iddiaları ile uyanıyoruz. Gün geçmiyor ki palazlandırılan vakıf ve cemaatlerin rezillikleri yazılı, sözlü ve sosyal medyada yer almasın. Ne yazık ki...
      Yazarlar

      Erdoğan’ı bitirmek isteyenler

      Ahmet Özal -
      Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde 20 Eylül 2019 tarihinde, ‘’Erdoğan kutuplaştırıcı siyasetten kucaklayıcı siyasete geçiyor. Önceki gün yapılan MKYK toplantısında da Erdoğan, buna yönelik yeni işaretler...
      Yazarlar

      Belediyelerde israf ve yolsuzluk

      Murat Özbülbül -
      Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara, İstanbul, Mersin, Adana başta olmak üzere bir çok büyükşehir belediyesinde başkanlık iktidardan muhalefete geçti. Her...
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