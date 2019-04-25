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25 Nisan 2019
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'yı telefonla arayarak, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'yı telefonla arayarak, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Politika Haberleri

Erdoğan’dan Sri Lanka’ya taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’yı telefonla arayarak, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede Sri Lanka’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Sayın Maithripala Sirisena’ya taziyelerini iletmiştir” denildi.

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