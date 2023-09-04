Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Sivas Kongresi, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bir kongre olması nedeniyle tarihimizde önemli dönüm noktalarından birisidir. Aziz milletimizi aynı hedefte buluşturan, ülkenin geleceği ve yazgısı ile ilgili hayati kararları yurdun her köşesinden Sivas’a gelen temsilciler almıştır. Kongrede, yurdun bölünmez bütün olduğu yeniden vurgulanmış, kayıtsız, şartsız bağımsızlık hedefi ortaya konmuştur. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve dayatmalara karşı mücadele etme yönündeki kararlılığı yazılı belgelerden çıkarak, fiiliyata dönmüştür. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Ecdadımızdan devraldığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.