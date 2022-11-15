Erdoğan’dan başsağlığı dileklerine şükran mesajı

- Reklam -

ENDONEZYA, (DHA) – G20 Zirvesi için Endonezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı için taziyelerini ileten ülkelere ve uluslararası organizasyonlara şükranlarını içeren mesajını paylaştı.

Erdoğan, ülke bayraklarının yanı sıra AB ve NATO gibi uluslararası birliklerin bayraklarının da bulunduğu görselle birlikte mesajında “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -