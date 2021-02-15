Erdoğan’dan ABD’ye tepki: Bal gibi de PKK’nın yanında ve arkasındasınız / Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Erdoğan’dan ABD’ye tepki: Bal gibi de PKK’nın yanında ve arkasındasınız / Ek...
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