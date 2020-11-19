Erdoğan yanan Vaniköy Camii’ni ziyaret etti

Cengiz ÇOBAN-Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın çıkan Vaniköy Camii’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Haziresinde Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler’in mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra buradan geçtiğimiz günlerde yanan Vaniköy Cami’ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan buradan ayrılarak Vahdettin Köşkü’ne geçti.

(FOTOĞRAF)

