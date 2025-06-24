Zirve marjında bu gece geç saatlerde yapılması planlanan Erdoğan-Trump görüşmesinde, başta bölgesel güvenlik meseleleri, Rusya-Ukrayna savaşı, İran-İsrail ateşkesi ve Ortadoğu’daki gerilim olmak üzere birçok kritik başlığın gündeme gelmesi bekleniyor.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler Masada

Erdoğan ile Trump, 13 Haziran'da başlayan İran-İsrail gerilimi sırasında iki kez telefon görüşmesi yapmıştı. Trump’ın 20 Ocak’ta başlayan ikinci başkanlık döneminde Erdoğan ile pek çok kez telefon diplomasisi yürüttüğü biliniyor. Ancak bu görüşme, ilk yüz yüze temas olması açısından büyük önem taşıyor.

Gündemde Hangi Konular Var?

İki liderin görüşmesinde öne çıkması beklenen başlıklar:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sona erdirilmesi

Ortadoğu’da artan gerilimin düşürülmesi

İran-İsrail ateşkesinin kalıcı olarak uygulanması

NATO’nun genişleme politikaları ve Türkiye’nin güvenlik öncelikleri

ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi

Erdoğan-Trump Görüşmesi Küresel Denge Açısından Önemli

Görüşme, sadece Türkiye ve ABD ilişkileri açısından değil, aynı zamanda küresel jeopolitik dengeler bakımından da kritik bir zamanlamaya sahip. NATO üyesi iki ülkenin liderlerinin bu teması, diplomatik çözüm yollarının yeniden şekillendirilmesi açısından umut verici olarak değerlendiriliyor.