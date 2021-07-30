Erdoğan: THK’nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok (1)

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Cami’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, orman yangınları konusundaki sabotaj iddialarının sorulması üzerine, “Bu eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın, istihbarat birimlerimizin yoğun çalışmaları var. Çalışmalar sonrası net ne olur o zaman değerlendirmemiz lazım” dedi.

Erdoğan, “Burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşımları üzüntü veriyor. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor. Ben bakan arkadaşlarımızdan ilgili olanları anında bölgeye göndermiş durumdayım. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerine sahip ülkelerden biriyiz. THK’nın uçağı varmış, bilmem neymiş. THK’nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Erdoğan, İHA’larla bölgelerde inceleme yapıldığını ve 1080 arazözün çalıştığını ifade etti. 10 bin itfaiye işçisi ve 4110 teknik elemanın görevde olduğuna dikkat çekerek, “71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57 kontrol altına alındı. 14 yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Şu anda bizim özellikle öğlen itibariyle uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz. Sel felaketinde nasıl mağdur etmeyeceğimizi söylediysek, evi yananlara, hayvanları telef olanlar, biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Şu anda ilk kabine toplantımızda bunları ele alacağız. Şu anda 72 milyon doz aşı yapmış durumdayız. Bu noktada rahatız, gerek Çin’den aldığımız aşı gerek Biontech sağlıklı şekilde bu süreci devam ettiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç’a sevkiyatı konusunda, “Burada anormal bir gelişme söz konusu değil. Biz bunu yakından takip ediyoruz. Tedbir ise tedbir” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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