Erdoğan: “terör yuvalarını darmadağın edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Irak’ta, hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk. Suriye’de, sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bozduk. İnşallah, çok yakında Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta 40’ıncı Piyade Alayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tahkikat Merkez Komutanlığı’nda düzenlenen ‘2018/8’inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma ve Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar eşlik etti. 4 bin 83 uzman erbaş komandonun mezuniyet törenine, aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Sancak geçişiyle başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, komandoları selamladı. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı’nın konuşmasının ardından dönem 1’incisi Piyade Uzman Onbaşı Halil Ertürk tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Erdoğan, Ertürk’e diplomasını verdi. Ardından dereceye giren ve kursta başarılı olan diğer komandolara diploma, bröve ve ödülleri verildi.

Komando andının ardından “Allah hepinizi korusun” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursları tamamlayan uzman komandoları tebrik edip, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki görev yerlerinde başarılar diledi. Erdoğan, “Bu gençlerimizi vatana, millete, ordumuza değerli bir evlat olarak yetiştiren ailelerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb’imden bu evlatlarımızı görev yapacakları her yerde korumasını, muhafaza etmesini, daima muzaffer eylemesini niyaz ediyorum” diye konuştu.

‘HER GENCİMİZ POTANSİYEL KOMANDO ADAYI’

Konuşmasında, Isparta’daki eğitim merkezinin, sınır içinde ve dışında çok sayıda kahramanlığa imza atan komandoların yetiştirildiği müstesna kurum olduğunu belirten Erdoğan, “Teröristlere ve onlarla iş birliği yapan yerli, yabancı tüm güçlere dünyayı dar eden komandolarımız her zaman olduğu gibi gururumuzdur. Dünyada savaşların klasik düzenden asimetrik düzene geçtiği bir dönemde en büyük görev komandolarımıza düşüyor. Çünkü ‘komando’ demek, her hal ve şart altında düşmanın üstesinden gelen, onun için ihtiyaç duyulan tüm eğitimlere ve donanımlara sahip kişi demektir. Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kuruluşunun 2 bin 227’nci yılını geride bıraktık. Dünyanın en eski düzenli ordusunun sahibi ülke olarak her gencimizi potansiyel komando adayı olarak görüyorum” dedi.

‘ORDUMUZ ZAFERDEN ZAFERE KOŞUYOR’

Tarih boyunca milletin başı ne zaman sıkışsa erkeğiyle kadınıyla 7’den 70’e, halkın hep birlikte mücadeleye katıldığını kaydeden Erdoğan, “Çanakkale’den, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde işgal hareketlerine ve kurtuluş savaşımıza kadar bunun pek çok örneğini gördük. En son 15 Temmuz’da millet olarak topyekun kıyama kalktık. Bağımsızlığımıza, bayrağımıza, ezanımıza, geleceğimize göz diken FETÖ ihanet çetesi mensuplarını darbeye kalkıştıkları gecenin karanlığına hamdolsun hep birlikte gömdük. İçindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Yurt içinde terör örgütü mensuplarına tarihinde görmedikleri darbeleri vuruyoruz” diye konuştu.

‘KURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORUNU BOZDUK’

Aynı şekilde sınırların dışındaki hiçbir teröristin kendisini güvende hissetmediğini de aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Çünkü biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Bununla kalmadık Irak’ta, hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk. Suriye’de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bozduk. İnşallah, çok yakında bugün burada brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Çünkü biz şu göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak geldik. Şimdi de yine onun destanını yazmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak, bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri zulümden, kederden, acıdan, korkudan uzak hale getirene kadar durmayacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz, sizlerin cesareti ve kahramanlığıdır.”

‘FİİLEN ASKERLİK YAPMAYAN BÜYÜK KAYIPTA’

Isparta 40’ıncı Piyade Alayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tahkikat Merkez Komutanlığı’nda düzenlenen ‘2018/8’inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma ve Mezuniyet Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmayanların çok büyük kayıpta olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nüfusumuzun arttığı buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç var. Önemli olan milletimizin ruhundaki o askerlik sevgisi ve kabiliyetini canlı tutmaktır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırdı. Hele savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülür, diğer tüm suçlulardan daha farklı bir muameleye tabi tutulurdu” dedi.

‘TSK’YI HIZLA PROFESYONEL YAPIYA KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Günümüzde askerlik mesleğinin daha karmaşık bir uzmanlık alanı olduğuna değinen Erdoğan, “Tecrübenin önemli hale geldiği bir uğraş haline dönüşmeye başladı. Öyle 1-1.5 aylık eğitimle bu uzmanlığı elde edebilmek, tecrübeyi kazanmak pek mümkün değil. Kabiliyetli gençlerimiz hızla bu seviyeye gelseler bile bir süre sonra terhis oldukları için özellikle operasyonların olduğu dönemlerde sıkıntı çekilebiliyordu. Bunun için TSK’yı hızla profesyonel yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Şu anda TSK, jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 yükümlü, yüzde 40 kadrolu bir oran ortaya çıktı. Hedefimiz kahraman ordumuzu günümüzün ihtiyaçlarına uygun her alanda en ileri uzmanlık vasıflarına sahip personel yapısına ulaştırmak. Bugün göreve başlayan 4 bine yakın uzman erbaşımızla profesyonelleşme yolunda önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve Peygamber ocağı dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmelerini önemli görüyorum” diye konuştu.

‘GÜÇLÜLER AMA İTİBARLARI YOK’

İleride o aşamaya gelindiğinde tüm bu hususlarda gereken kararların verileceği ve adımlar atılacağını ifade eden Erdoğan, “Şu anda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmeleri isabetli olmuştur. Dünyada mücadeleler tek bir alanda yaşanmıyor. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmeniz için arkanızda mutlaka ciddi bir askeri gücün bulunması gerekiyor. Eğer bu üçlü dengeyi kuramazsanız ayağınız mutlaka tökezler. Hiç uzağa gitmenize gerek yok, yakın çevremizde dünyanın en zengin ülkeleri var. Ama siyaset ve askeri güçleri olmadığı için itibarları da yok. Aynı şekilde jeopolitik olarak kritik bir siyasi aktör oldukları halde diğer şartları sağlayamadıkları için sürekli birilerinin güdümüne girmek zorunda kalan ülkeler bulunduğunu görüyoruz. Kağıt üzerinde çok büyük asker ve silah sahibi olup da ekonomik ve siyasi yetersizlikleri sebebiyle sürekli istiskale maruz kalan ülkeler de mevcut” dedi.

Türkiye’nin gerisindeki büyük devlet geleneği ve medeniyet birikimiyle tarihinin her döneminde her üç alanda da ayakta kalmaya önem veren bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle dedi:

“Buna rağmen gerçekten sıkıntı çektiğimiz, geriye doğru baktığımızda üzüntüyle takip ettiğimiz dönemler yaşamadık mı, elbette yaşadık. Ama herkesten farklı olarak bu durumu bir kader olarak kabullenmedik. Hep daha ileriye gitmek, daha büyük hedeflere ulaşmak için çalıştık, mücadele ettik. Her he kadar Türkiye’nin son iki asırdaki kalkınma hamleleri hep içeride kurulan tuzaklarla yavaşlatılmış olsa da, hamdolsun millet olarak bu azmimizden hiç vazgeçmedik. Ülkemizin geldiği 16 yılı siyasi, ekonomik ve askeri olarak tarihi atılımları gerçekleştirdiğimiz bir dönem oldu. Bugün ülkemiz dost, düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabulleniliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye’nin artan itibarına ve milletimize dönük samimi sevgiye şahit olabilirsiniz.”

‘TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE DOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR’

Ekonomide, son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalınmış olsa da bütün bunların dünyanın satın alma paritesine göre Türkiye’nin en büyük 13’üncü, milli gelire göre 17’nci ülkesi olduğu gerçeğini değiştirmediğini kaydeden Erdoğan, “Rabbimizin, ‘Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır’ emrince ülkemize bulaştırılmaya çalışılan bu şerri inşallah kısa sürede hayır edeceğiz. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık, olumlu neticeleri de şimdiden görmeye başladık. İşin askeri boyutuna gelince TSK darbe girişimi gibi son derece ağır bir travma yaşamasına rağmen ardı ardına gerçekleştirdiği büyük operasyonlarla gücünü bir kez daha ispat etmiştir. Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK’nın, nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadı. Birileri milletimizin moralini bozmak için senaryolardaki figüranlık rollerinden vazgeçmiyor olsa da Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor” diye konuştu.

‘HEP BİRLİKTE ÜLKEMİZİ ŞAHA KALDIRACAĞIZ’

Türkiye’nin yakın tarihinde gerçekleştirdiği büyük reformlar ve dönüşümlerle çok hayati bir tercihte bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarımızı emanet ederken, bunu sadece kuru bir belagat olarak ifade etmiyoruz. Biz yeni nesillere yönetim sisteminden uluslararası ilişkilere kadar her alanda yıllardır içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kabukları kıran, kendisine yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayan bir ülke bırakıyoruz. Kendi çocukluğumuzla, ilk gençlik yıllarımızla, hayat merdivenlerini tırmandığımız dönemlerle bugünü karşılaştırdığımızda Allah’a binlerce kez hamdedeceğimiz bir seviyeye geldiğimizi görüyoruz. Hamdolsun, nereden nereye. Günlük, haftalık, aylık hatta yıllık sayılabilecek olumsuzlukların bu güçlü manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun, ya bir yol bulacak, ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız. Siyasette bunu yapacağız. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara ve yine yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşılık 10 kapıyı açarak bize çıkartılan her zorluğa karşılık 10 kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. Askeri alanda bunu yapacağız, savunma sanayimizi güçlendirerek, askerlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, sahada cesaret ve vicdan timsali olarak varlığımızı yaygınlaştırarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Bunun için her birimizin kendi alanımızda işimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı olarak şahsım işini iyi yapacak, kışlaları ve araziyi titreten komandolar olarak sizler işinizi iyi yapacaksınız. Sanayicisi, tüccarı, esnafı, sanatkarı işini iyi yapacak. İşte böylece hep birlikte ülkemizi şaha kaldıracağız.”