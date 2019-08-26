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Yazarlar

Erdoğan tatildeyken 15 Temmuz olmadı mı?

Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’na, “İstanbul’u sel bastı, beyefendi tatilde. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım” dedi.

Birkaç gün bekledim ki muhalefetin her haberin peşine takılıp demeç vermeye meraklı siyasetçiler çıkıp şunu söylesinler:

“15 Temmuz’da FETÖ darbesi oldu beyefendi tatilde”

Erdoğan siyaseten asist yaptı.

Golü atmak muhalefete düşer ama baktım ki top boşta, Erdoğan’ın kalesine golü atayım dedim…

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Her yıl ailesi ile 5 yıldızlı otellerde tatil yapan Erdoğan değil mi?

Marmaris’te 5 yıldızlı otelde ailesi ile tatilde iken 15 Temmuz darbe girişiminin başladığını eniştesinden öğrenen Erdoğan değil mi?

İktidar olmak muktedir olmaktır. Darbe girişimini başlamadan bitirmek kimin görevidir?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a, “ulaşamadım” diyen cumhurbaşkanına sormak gerekmez mi?

  • Müsteşar Yardımları yok muydu?
  • İçişleri Bakanı yok muydu?
  • Bakanlık müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve yardımcıları yok muydu?
  • Milli Savunma Bakanı yok muydu?

Bunlardan birine neden ulaşmadınız?

Evet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar vardı ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı “derdest” edilmiş, karargahtan elleri arkasından kelepçeli halde yürüyerek götürülmüştü.

Bu haberi alınca, “1 numaralı hedefleri benim, yer değiştireyim de beni bulamasınlar” demeyip gece yarısını geçinceye kadar 4-5 saat otelde bekleyen Erdoğan değil mi?

Gelip almayacaklarını biliyor muydu acaba?

Başkent’e sarayına gelmeye korkan ve İstanbul Atatürk havalimanına sığınan Erdoğan değil mi?

Sonra da kalkıp CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Atatürk havalimanından kaçtı” diyen Erdoğan değil mi?

Kılıçdaroğlu “kaçmadım” savunması yapacağına şu yukarıda saydıklarımı saydırsa ya…

Evet, İmamoğlu tatilde iken İstanbul’u sel bastı.

Erdoğan tatilde iken Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük darbe teşebbüsü faciası 15 Temmuz’da yaşandı.

Hangisi daha önemli?

Bunları söyleyecek muhalefet olmayınca beyefendi “İstanbul’u sel basmış” da “İmamoğlu tatildeymiş” diye esip gürlüyor.

İmamoğlu tatildeyken sel basmasının hesabını versin tamam itirazım yok.

Ama Erdoğan da Türkiye’yi 15 Temmuz kahpe FETÖ darbe girişimine muhatap etmesinin hesabını versin…

Bu hesabın sorulmamasına itirazım var…

Değerli okurlarım,

Muhalefet uyuyunca, İmamoğlu, “Birisi demiş ki ben ‘hayatımda hiç tatile çıkmadım’ Profesyonel hayatta onlara şöyle bir söz söylenir; ‘demek ki hiç çalışmamışsın.’ Ben tatil de yapmadım açıkçası… Bir eş, baba mesuliyeti ile küçük kızımı, eşimi görmeye gittim” diye güçsüz yanıt verdi Erdoğan’a.

Sayın Cumhurbaşkanı Göksel Gümüşdağ, eşiniz Emine Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Gülbaran’ın kızı Müge ile evli damat değil mi?

Erdoğan’a soralım,

İmamoğlu sizin için, “topal ördek” ise Belediye Meclisinde çoğunluğun başı olan AKP’li damadınız Gümüşdağ’a neden hesap soramıyorsunuz?

ERDOĞAN’IN HEDEFİ NE?

AKP Genel Başkanı Erdoğan,  “CHP’li belediye başkanlarının neredeyse tamamı gerçek yüzlerini gösterdiler. Dertlerinin kendi kişisel ve ideolojik iktidarlarını inşa etmek olduğu attıkları her adımda ortaya çıktı” diyor…

Bundan daha doğan ne olabilir?

CHP’li Belediye Başkanları elbette kişisel ideolojilerini ortaya koyacaklar ki tekrar seçilebilsinler, tekrar iktidar olabilsinler.

Erdoğan, yeni parti hazırlıkları yapan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu, “Amaçları beni seçtirmemek” diye eleştiriyor.

Elbette AKP ve MHP dışındaki tüm muhalefet partilerinin hedefi Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçtirmemektir.

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut kardeşim, “Erdoğan’ı düşürmek” mi, proje içinde proje mi? başlıklı yazısında harika tespitler yapıyor ve yazısını şöyle noktalıyor:

“Şimdi Tayyip Erdoğan, yeni parti çalışmalarının “Tayyip Erdoğan’ı düşürme projesi” olduğunu söylüyor…

Proje içinde proje var… Öyle ya FETÖ darbesi olmasa, hükümet sistemi değişmeyecek idiyse, sistem değişikliği de ABD’de planlanmışsa, bütün bunlardan söz konusu olaylarda herkese verilen bir rol olduğu sonucu çıkar. İktidar da muhalefet de aynı projeye göre ayarlanıyor!

Sonuçta, şah, vezir, fil veya piyon; hepsi aynı satranç kutusuna konuluyor, unuttukları gerçek bu…”

Ben de aynen Bulut gibi, “İktidar da muhalefet de aynı proje” diye düşünüyorum.

Bir okuyucum şu fotoğrafı gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soruyorum; Büyükelçi Merve Sefa Kavakçı’nın yanındaki kadın bakanlığınızın temsilcisi mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na 3 soru;

  1. Büyükelçilik makam odasında AK Parti bayrağı mı var?
  • Bakanlığınız web sayfasında neden Türk Bayrağı yok?
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Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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