Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan seçim takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 2028 yılında, mahalli idareler seçimlerinin ise 2029 yılında yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, bu açıklamasıyla birlikte partililere ve teşkilatlara şimdiden hazırlıklara başlanması çağrısında bulundu. Önümüzdeki dönemin siyasi açıdan kritik olduğuna dikkat çeken Erdoğan, hedeflerinin güçlü bir şekilde hem genel hem de yerel seçimlerden başarıyla çıkmak olduğunu vurguladı.