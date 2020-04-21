Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.  Erdoğan  ile Putin’in iki ülke arasında  ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

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