Erdoğan: Önceliğimiz Karabağ’da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azat kılmış, bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra önceliğimiz, Karabağ’da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14’üncü Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgınının hayatın her dönemini etkileyen bir tehdit haline geldiğini, 2.5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiğini, Salgının sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde de büyük tahribata yol açtığını söyledi. Küresel salgına karşı mücadeleyi güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanılabileceğini söyleyen Erdoğan, “Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir. Dönem başkanlığımız süresince açıklamış olduğumuz öncelikler doğrultusunda teşkilatımızı güçlendirmeye ve bölgesel işbirliğimizi daha ileriye götürmeye odaklandık. Çalışmalarımızı küresel salgının meydan okumalarına rağmen kararlılıkla sürdürdük. Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın hizmetine sunduk. Dost kara günde belli olur inancıyla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarımız da büyük mesafe kaydettik. Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için büyük potansiyele sahibiz” dedi.

‘FAYDALI OLACAKTIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik iş birliği seviyesine ulaşılamadığını belirterek, “Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması’nın daha fazla vakit kaybedilmeyen yürürlüğe girmesi bu açıdan faydalı olacaktır. İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız Ecobank teşkilat projelerinin finansmanında önemli bir kuruluş haline geldi. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ecobank’ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını da gerekli görüyorum. Henüz Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağırımızı tekrarlıyorum. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz alt yapı projeleriyle ulaştırma alanında önemli mesafe kat ettik. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya tünellerini hizmete aldık. Osman Gazi Köprüsüyle Marmara denizini kuzey güney doğrultusunda ulaşıma açtık. İnşaatı süren Edirne-Kars YHT projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projeleriyle Çanakkale Boğazı üzerine inşa ettiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü bu bağlantıyı pekiştirecektir. Türkiye’nin önceliğinde tarihi İpekyolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridor girişimimiz doğu ile batı arasındaki etkileşimi artıracaktı. Bu koridor üzerinden Çin’e ve Çin’den Türkiye’ye düzenli seferlerin başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz. İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu vesileyle Çin’in kuşak ve yol girişimini önemli bulduğumuzu kazan kazan temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

‘HAZIRLIKLARA ŞİMDİDEN BAŞLADIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan birinin turizm ve seyahat sektörü olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı ilkelerle de uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesinin turizm sektörümüz açısından kayıpların fazlasıyla telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara şimdiden başladık. Bu sektörlerde sizlerle karşılıklı iş birliğini gerçekleştirmeye hazırız. Ortak hedeflerimize ulaşmak bakımından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 vizyon belgesinin uygulanması çok mühim. Bu belgede öngörülen proje ve programların finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonunun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızın hem sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı etkin kılmak için daha çok sahiplenmeli ve reform sürecini devam ettirmeliyiz. Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamız ne yazık ki mümkün olmadığını da akılda bulundurmalıyız.”

‘TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zafer ile kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bundan sonra önceliğimiz Karabağ’da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte de teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan’ın da atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz. Halkın iradesini hiçe sayan anti demokratik müdahaleleri asla tasvip etmediğimizi ve etmeyeceğimizi tekrarlamak istiyorum. Afganistan’da çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi noktasında tarihi bir dönemece girilmiştir. İran’a uygulanan tek tarafı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine davet ediyorum. Terörle mücadele ve bu konuda uluslararası iş birliği her dönem olduğu için salgın şartlarında da önemini korumuştur. Türkiye salgın öncesinde olduğu gibi bu dönemde de DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.”

