Erdoğan: Medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim / Ek fotoğraf

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Türkiye Platformu'nun tedavi odaklı 9 ilaç ve bağışıklık kazanılmasına yönelik 8 aşı geliştirme projesi yürüttüğünü belirterek, "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında toplam 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda. Böylelikle, Faz-1'in de ötesinde Faz-2 klinik aşama için de hazırlıklar yapıyoruz" dedi.