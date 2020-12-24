Erdoğan: Medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim / Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Erdoğan: Medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bakan Varank’tan yerli aşı açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 Türkiye Platformu'nun tedavi odaklı 9 ilaç ve bağışıklık kazanılmasına yönelik 8 aşı geliştirme projesi yürüttüğünü belirterek, "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında toplam 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda. Böylelikle, Faz-1'in de ötesinde Faz-2 klinik aşama için de hazırlıklar yapıyoruz" dedi.
Nevşehir’de 2 yaşındaki Mehmet Yağız, yangında öldü
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de tek katlı evde çıkan yangında Mehmet Yağız Ünal (2), hayatını kaybetti. Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı beldesindeki Hatipoğlu Mahallesi'nde meydana...
Adana’da sokağa ses bombası attılar
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce sokağa atılan ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması kısa süreliği paniğe neden oldu. Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi...
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü
Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul'a (45) çarpan ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü Kadri Yaman (40) yaşamını...