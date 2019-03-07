Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye’de Kürdistan yok” diyor ama illegal partileri var? Hatta Diyarbakır’da toplanıp, “Kürt partiler ittifakı” kurdular. Hatta Türkiye’de örgütler kurup Manisa’da il örgütünün tabelasını dahi astılar.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “faaliyette olan partiler” listesinde bu partilerin adı yok ama faaliyetleri var.

Peki, bakın cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylüyor miting meydanlarında:

“Çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan’a. Sizin bu ülkede yeriniz yok”

“Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak’ta haydi defol oraya git.”

Erdoğan, “Sizin bu ülkede yeriniz yok” diyor ama partileri var…

Erdoğan, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?” diye soruyor ama Kürdistan İttifakı var…

Ben de Kürdistan yok diyorum ve Erdoğan’a soruyorum;

Kürdistan yok ama neden illegal partileri var?

7 Ocak 2019’da Diyarbakır’da Kürdistan adı olan, olmayan partiler ve bazı örgütler toplanıp nasıl oluyor da Kürt partiler ittifakı kuruyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görmüyor mu, duymuyor mu?

Milli İstihbarat Teşkilatı, Valiler, Emniyet Müdürleri de görmüyor mu, duymuyor mu?

İşte bu illegal kuruluşlar:

Azadî Hareketi,

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP),

Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD),

İnsan ve Özgürlük Partisi,

Kürdistan Komünist Partisi,

Kürt Demokratik Platformu (KDP)

Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T),

Kürdistan Sosyalist Partisi,

Ve tabii bir de legal Halkların Demokratik Partisi (HDP) var.

Bunlar uzun bir süredir yaptıkları ittifak görüşmelerinin ardından 31 Mart yerel seçimlerine HDP çatısı altında katılma kararı aldıklarını açıkladılar.

Kürdistan yok ama partileri, dernekleri, il örgütleri var.

Hatta sizlere adresi de vereyim ki kolayca bulun.

Manisa’da Anafartalar Mahallesinde Konuk caddesinde 9 nolu apartmanda Kürdistan Sosyalist Partisi il örgütü tabelası asılı olduğu mekanda faaliyetteler.

Diyarbakır’daki toplantıda 31 Mart yerel seçimlerine HDP çatısı altında katılma kararı aldılar ve bir de ortak bildirge yayınladılar.

Kürdistan partileri adına bildirgenin Türkçe metnini HDP eş başkanı Pervin Buldan, Kürtçesini de Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Genel Başkanı Sertaç Bucak okudu.

Bildirgenin bazı maddelerini özetleyerek yorumlayayım.

“İktidarıyla, muhalefetiyle, Türkiye sistem partilerinin, halkımıza yönelik geliştirdikleri planlı algı operasyonu ile zihinlerde “sandığa gitsem de gitmesem de fark etmiyor, nasıl olsa kayyum atanacak” algısı yaratılıyor.”

Daha ilk cümlesinde bildirgenin ortaya konuluyor ki muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti ile bir ittifakları yok, hatta bu partilere de tepkililer…

İttifakımız şunları, Kürdistan-Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurur;

7 Ocak’ta açıklanan bu ifadeye şiddetle, nefretle tepki gösteriyorum.

Ve soruyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti ve devlet refleksi neden tepki göstermediler?

Bildirgedeki şu ifadeleri de Erdoğan ve hükümetine, devletimizin yöneticilerine tek tek gösteriyorum.

a – İmzası bulunan parti ve hareketlerimiz, Yerel seçimlerde Kürdistani Seçim ittifakını oluşturduğunu ve seçimlere HDP çatısı altında katılacaklarını ilan eder.

b – Halkımızın iradesini yeniden gasp etmede ısrar eden Cumhur İttifakının, “Kürde kaybettir, kaybet” formülüne karşı, “Kürdistani seçim ittifakı; halkımız kazansın, ittifakımız kazansın, biz partiler kazanalım” formülüyle hareket ederek yerel seçimlerde daha etkin sonuçlar almayı hedefliyoruz.

c- Kürdistani yerel seçim ittifakıyla Kürdistan’daki sivil demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve canlanmasına katkı da bulunmak için çaba harcayacağız.

Değerli okurlarım, meydanlarda yukarıda yazdığım ifadeleri söyleyen cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti bakalım Kürdistan ittifakına, partilerine ve örgütlerine neler söyleyecek.

Ve Millet İttifakına, HDP ve terör örgütlerini yamamaktan vaz geçecek mi?