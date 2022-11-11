Erdoğan: KKTC’nin, Teşkilata gözlemci üye olmasını kabul ettik

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ÖZBEKİSTAN, (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşma “Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da devam eden savaşın adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayretin gösterildiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

“Gıda krizinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Güney Kafkasya’daki barış süreci can Azerbaycan’ın tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını koruyor. 8 Kasım’da kutladığımız Şanlı Karabağ Zaferi’nin ikinci yıldönümünde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. İlham Kardeşimizin şahsında Azerbaycan halkını tekrar tebrik ediyorum. Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan’ın yanındayız.”

TERÖR ÖRGÜTLERİ

“Türkiye olarak PKK/PYD/YPG/FETÖ/DEAŞ ve El Kaide dahil eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ’yle mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ’nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.”

DÜZENSİZ GÖÇMENLER

“2014 yılından bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. 3,6 milyonu Suriye’den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda işbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz ve güvenlik konseyi sekreterleri toplantılarını sürdürmemiz isabetli olacaktır.”

KKTC’YE GÖZLEMCİ ÜLKE STATÜSÜ VERİLDİ

“Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Bölgemizde yaşanan son gelişmeler ortak koridor güzergahını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Ekim 2017’de faaliyete geçmesiyle ortak koridorun önemli bir ayağı tamamlanmıştır. Türkiye olarak aynı amaca hizmet maksadıyla Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Geçişi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeleri hizmete aldık.”

GÜMRÜK ÜCRETLERİ VE TRANSİT YÜK TAŞIMACILIĞI

“Hazar geçişli Doğu-Batı-Orta Koridorun kat ettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması, transit yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi arttıracaktır. Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması’nın imzalanması bu bakımdan memnuniyet vericidir. Zirvemiz vesilesiyle ticaretin kolaylaştırılması, Strateji Belgesi’nin eşya hariç mal ve hizmetin serbest dolaşımı için hizmet ve yatırım alanında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması da önemlidir.”

ENERJİ KORİDORLARI

“Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Türkiye esasen kendisinin ve bölgesinin enerji arz güvenliğine destek sağlayacak hamleleri, uzun süredir kesintisiz şekilde hayata geçiriyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı küresel düzeyde en başarılı enerji projeleri arasındadır. Güney Gaz Koridoru ise Avrupa’ya gaz taşıyacak 4. Arter olarak tasarlanmıştır. Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın belkemiğini oluşturduğu bu koridor ilave gaz tedariki ile daha da geliştirebilir. Hazar Havzası bunun için akla ilk gelen kaynaktır.”

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