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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunların hiçbirinin Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini gördünüz mü?” dedi

İSTANBUL’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip, teröristlerle kol kola dağlarda konuşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kadın insanın yarısıdır. Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerinin temini ötesinde hak esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Her kesime ayrı mesajlar ulaştıracak iletişim faaliyetleriyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” dedi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne sivil toplum kuruluşlarından ne de medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır annelerinin yanında gördünüz mü? Terör örgütleri olduğu zaman Kandil’e kadar çıkan bu batının STK’ları maalesef Türkiye’de Diyarbakır annelerini ziyaret etme özelliğini göstermemiştir. Dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum. Kadının canına kast eden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün, parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Söyleyecekleri hiçbir cümle yoktur. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip, teröristlerle kol kola dağlarda konuşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz” diye konuştu.

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