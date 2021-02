Erdoğan: İnşallah Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek, küresel ve bölgesel lider de olacak. Biz buna inanıyoruz. İnanmak ve harekete geçmek başarının yarısıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de adını taşıyan üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası ve Ahmet Erdoğan Cami için Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 6 ayılık aranın ardından ana-baba ocağı, ata yurdu Rize’de olduğunu söyledi. Erdoğan, “Kısa bir süre önce bir televizyon programında birileri üniversitelerimizin sayılarıyla hani 76’dan 207’ye çıkardık ya; bunlarla dalga yaşarken, bir taraftan da şunu söylüyordu: bugün profesörü olmayan üniversiteler var, bunlarla mı övünüyorlar’ diyordu. Ama az önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki profesör sayısını rektörümüzden duyunca bu kulakları olup da duymayanlar, ‘inşallah duymuşlardır’ diye temenni ediyorum. İşte 100’ün üzerinde sadece profesörü olan, bir o kadar daha fazla doçenti olan vesaire. Dün gece geldik, mutluyuz, hafta sonunu zor çektim, dedim ki; ne zaman perşembe olacak da Rize’ye gideceğiz. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ondan sonra da Trabzon’a geçip daha sonra Ankara’ya inşallah döneceğiz dedik. Ankara’da da Yunus Emre haftası vesilesiyle inşallah kongre merkezimizde muhteşem bir geceye yetiştireceğiz. İnşallah salı sabahına kadar buradayız. Cuma namazını açılışını da gerçekleştirdiğimiz camide kıldık. Evet, yaptıranlardan Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.

‘HAVALİMANIYLA RİZE MERKEZ 20 DAKİKA OLACAK’

İnşası süren Rize-Artvin Havalimanı gibi bölgede süren projelerle ilgili konuşan Erdoğan, “Yarın tabii çok daha farklı denizin üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımızın inşaatını şöyle bir yerinde görelim istiyorum. Bitince havalimanımız, buradan havalimanı 25 dakika olacak. Rize merkez 20 dakika olacak. Tabii bu şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin, havalimanından buraya ulaşımının nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli, aynı zamanda Artvin’e olan mesafenin de artık Cankurtaran Tüneli’ni de düşündüğümüz zaman, ne kadar kısaldığını düşünelim. Çünkü biz yollar ırak değil, yolları kısalttık. Çünkü ‘yol medeniyettir’ dedik bu adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. İnşallah fırsat bulabilirsek hava şartları da uygun düşerse Ayder Yaylası’ndaki çalışmaları da yerinde görmek istiyorum. Yeter mi? Yetmez. Ovit Tüneli’ni de görmek istiyorum. Malum buradan Erzurum’a dağları deldik, düz ettik. İnşallah yakında gövde betonu bitecek olan Yusufeli Barajı inşaatını da şu anda yakından arkadaşlarım takip ediyorlar. Bununla birlikte Yusufeli Barajı ile da enerjide, sulamada gerçekten devasa bir adımı atmış oluyoruz. Yoğun bir çalışma. Rize’ye kadar gelmişken adımızı taşıyan üniversitemizi ziyaret etmemek ve buradaki gelişmelerin heyecanını sizlerle paylaşmamak mümkün olmazdı. Bugün hizmete alacağımız mühendislik ve mimarlık fakültemiz ile Çayeli Eğitim Fakültemizin ek binalarının üniversitelerimizde, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

‘DERDİMİZ KEMİYETTEN ÇOK KEYFİYET’

Adını taşıyan üniversitenin ülkede ilk 10’a girmesini beklediğini, bunda da hocalara güvendiğini kaydeden Erdoğan, “Rize’de bugün artık 25 fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve 2 bini aşkın akademik ve idari kadrosu 18 bini bulan öğrenci sayısı ile üniversitemiz iftihar ettiğimiz bir düzeye geldi. Tabii biz bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Derdimiz kemiyetten çok keyfiyet. Bunu yakaladığımız zaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye’de parmakla gösterilen üniversitelerden bir tanesi olacak. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10’a yükselmesini, ardından dünyada ilk 500’e girmesini bekliyoruz. Ben siz değerli hocalarıma bu noktada güveniyorum. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan bir üniversiteye yakışan da budur. Bu noktada her türlü hizmetkârlığı yapmaya da hazırım ve bunu da inşallah yapacağız. İnşallah adım adım üniversitemizi, buralara çıkartacağız. Lojmanlarımızla buraya zaten bir başka güç, bir başka güzellik kattığımıza da inanıyorum. Şu anda ülkemizde bu imkânda bir başka üniversite var mı bilmiyorum, yok. Bunu niye yaptık? İstedik ki bu lojmanlarla tüm hocalarımızın ayağına gidelim ve bu lojmanlarla birlikte yavrularımız orada okullarını, eğitimlerini, öğretimlerine alsınlar, bu noktada herhangi bir sıkıntı çekmesinler. Bunun dünyada örnekleri var, dünyada varsa bizde de olacak dedik ve bu adımı attık” şeklinde konuştu.

‘MAALESEF BİR KESİM VAR Kİ, ÜLKELERİNDE HAYIRLI GELİŞME ONLARIN ÜZERİNE ADETA KÂBUS GİBİ ÇÖKÜYOR’

Milli uzay programına ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde milli uzay programımızı kamuoyuyla ve tüm dünya ile paylaştık. Türkiye’nin uzay yarışında böylesine iddialı hedefler ortaya koyması, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır. Ama maalesef bir kesim var ki, ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kâbus gibi çöküyor, rahatsız oluyorlar. Kim şakaya vurarak kimi de göstere göstere husumetleri, kinlerini ve nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mıdır bilmiyorum. Türkiye’nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı, kat ettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur görmek istiyoruz. Ama maalesef bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar. Artık bu ruh hali, siyasi rekabetle ve ideolojik çekişmeyle dünya görüşü farklılığı, hatta çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür. Bölünmüş yol, otoyol yaparsınız, ne diyorlar; buraya uçak mı inecek. Havalimanı yaparsınız ‘buraya uzay mekiği mi inecek’ derler. Uzay programı açıklarsınız. ‘Yapacak başka işiniz mi kalmadı’ derler. Kurum bütçesiyle birçok farklı kurumun aynı amaç doğrultusunda yürüttükleri projelerin bütçelerinin farkını bilmeden ‘Bu parayla mı’ diye burun kıvırırlar. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde ‘dünyaya mı sığmadınız’ diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.”

‘KİMSENİN LAFINDA, PEYNİRİNDE, GEMİSİNDE GÖZÜMÜZ YOK’

“Biz ömrümüzü yatırımla, hizmetle, eserle bunları hayata geçirmekle ve açılışlarını yapmakla geçirdik” diyen Erdoğan konuşmasına şöyle sürdürdü:

“Türkiye, bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü arttırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda, bunların nasıl feveran ettiğini, unutmadık. Yeni kurduğumuz üniversiteler içinde şimdiden köklü üniversitelerimizin geride bırakacak başarılara imza atanlar oldu. Asıl bunların sıkıntısı; siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan, devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olmasıdır. Gerçi tarih boyunca birileri, değişimin, ilerlemenin, hayırda yarışın öncüsü olmuş, birileri de hep böyle oturdukları yerden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıştır. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde elbette gözümüz yok. Ama bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine de izin vermeyiz. Biz ömrümüzü yatırımla, hizmetle, eserle bunları hayata geçirmekle ve açılışlarını yapmakla geçirdik. Bunların ise en büyük marifeti, yatırım yapmama, açılış yapmama, temel atmama, en fazlası borç bulma törenleri düzenlemek olmuştur. Olmayan projeleri, olmayan kredileri, ballandırarak anlatırken kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek de icraat açıklarını kapatmaya çalışıyorlar.”

‘BİR ŞEYİ ÖĞREN, ÖYLE KONUŞ’

Hiçbir belediyenin, Cumhurbaşkanı onayı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olurunu almadan tahvil çıkaramayacağın altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da tepki gösterdi. Erdoğan, “Hiçbir belediye, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanı’nın onayı olmadan tahvil çıkaramaz, yurt dışından borçlanamaz. Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat, biz diyor ‘şu kadar ucuz faizle, yurt dışından borçlanma yaptık’ Nitekim daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız bunun nasıl bir yalan olduğunu açıkladı, belgeleriyle. Bir şeyi öğren, öyle konuş. Yalana gerek yok, dürüst ol. Ana muhalefetin başındaki bir zat, bunlar yakışmıyor. Ama alışkanlıkları bu, çünkü yarışa girmek güç ister, yarışa girmek istikrar ister. Bunlarda bu yok. Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının, 3,5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul’da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de buna atlayıp, şişirdikçe şişiriyor. Böyle allamak, pullamak olur mu? Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, bizim sadece Şahinbey İlçe Belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti ise kimse görmüyor, görmek istemiyor. İlçe belediyesi dikkat edin. Bu zihniyetin ülkemize kaybettirdiği vaktin ve enerjinin kıymetini geçtiğimiz 18 yılda yine bunlara rağmen yaptığımız işlere bakınca daha iyi anlıyoruz. İnşallah Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek, küresel ve bölgesel lideri de olacak. Biz buna inanıyoruz. İnanmak ve harekete geçmek başarının yarısıdır” dedi.

‘ÜLKEMİZİN, YARINLARINI İNŞA EDECEĞİZ’

18 yılda cumhuriyet tarihinde yapılanların kat ve kat fazlasını yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üstadın, ‘Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ mesajına uygun şekilde Türkiye’nin dünü ve bugününün altında imzamız olduğu gibi inşallah yarınlarını da biz inşa edeceğiz. YÖK projesinin tanıtım toplantısında da ifade ettiğim gibi alt yapıya ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk yükseköğretim sistemimizi, ileri bir seviyeye ulaştırdık. Üniversite sayımızı 76’dan 207’e, öğretim elemanı sayımızı 70 binden 180 bine çıktı. Öğrenci sayısı kapsamında Avrupa’da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktık. Bütçeden üniversitelere ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan, 36 milyar liraya yükselttik. Sadece sayısal değişimlerle yetinmedik, aynı zamanda kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleştirdik. Üniversitelerimiz tek tipçi anlayıştan uzaklaştıkça farklı değerler üretir hale geldi” diye konuştu.

‘GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL ALTYAPIYI KURACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ile bir üniversite projemiz ve üniversite sayısındaki artış, bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Anadolu’nun ilim ve irfan yolunda kalkınma hamlesi olan her ile bir üniversite kurulma atılımımızı yeni programlarla geliştirdik. Hala Anadolu’daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Bu üniversitelerimizin, bu zihniyete vereceği en güzel cevap ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarıları olacaktır. Ülkemizin 4 bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören 200 binin üzerinde yabancı öğrencimiz var. Bu da ülkemizin, dünyada en büyük başarılarından biridir. Anadolu’da yeni kurulmuş olan üniversitelerimizi, köklü üniversitelerle eşleştirmek üzere başlattığımız YÖK Anadolu projesini bu kapsamda yeni bir atılıma vesile olmasını diliyorum. Bir hususta özeleştiri yapmak istiyorum. Ülkemizde tarihimizin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla her alanda yeni bir Türkiye’yi inşa ettik, itibarlı bir seviyeye çıkardık. Bütün bunları yaparken aile, kültür ve eğitim konularında arzu ettiklerimizi yapamadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Bu hususlarda ciddi eksiklikler ve baskılar vardı. Tüm baskılara rağmen ailemize, inancımıza ve kültürümüze sahip çıktık. Ayasofya’dan başörtüsüne kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi hem geliştirdi hem diri tuttu. Bu hususlarda çok daha ileri seviyelerde olmamız gerekirken, pek çok sıkıntılı görüntüyle karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik, şimdi o eksiklikleri gidermemiz lazım. Önümüzdeki dönem aileden, eğitime, kültürden sanata tüm bu alanları önceliklerimiz arasına alacağız. Bu konuda en büyük desteği üniversitelerimizden ve akademi dünyamızdan bekliyoruz. Bu eser, sizin eseriniz olacak. İlmin rehberliğinde saygıdeğer hocalarım başaracak. Güçlü bir toplumsal altyapıyı kuracağız” dedi.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Başlangıçtan bugüne Rize tarihi seti’, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan da el işlemeli vazo hediye etti.

