AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara belediye başkan adaylarını açıkladı. Uzun bir konuşma yapan Erdoğan 16 yıllık AKP icraatlarını anlattı.

Erdoğan Gökçek’ten ve 15 yılından hiç bahsetmedi, açılışı 3 kez ertelenen Bilkent Şehir hastanesinden bahsederken açılış tarihini de vermedi.

Erdoğan Gökçek’ten ve AKP’nin 15 yılından hiç söz etmedi

Melih Gökçek’in tanıtım toplantısına davet edilmediği öğrenildi.

Erdoğan Melih Gökçek’i neden görevden istifa ettirdiğine de hiç değinmedi.

Ayrıca Erdoğan Ankaralılara sadece “Millet Bahçesi” yapacağız diye tek bir vaatte bulundu ama nerede yapılacağını da açıklamadı.

AKP’nin Ankara’daki ilçe belediye başkan adayları Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikle açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında “5 dönem 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yapmış Genel Başkan Yardımcımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış bir yol arkadaşımızı Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık.

25 adayımız Cumhur ittifakı olarak Ankara’da dönüşüm değişimi 1 Nisan’da başlatacağız. Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdinde yeri olmaz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından aday isimleri tek tek sahneye davet etti.

İşte adaylar:

Büyükşehir: Mehmet Özhaseki

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan,

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki