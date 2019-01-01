AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara belediye başkan adaylarını açıkladı. Uzun bir konuşma yapan Erdoğan 16 yıllık AKP icraatlarını anlattı.
Erdoğan Gökçek’ten ve 15 yılından hiç bahsetmedi, açılışı 3 kez ertelenen Bilkent Şehir hastanesinden bahsederken açılış tarihini de vermedi.
Erdoğan Gökçek’ten ve AKP’nin 15 yılından hiç söz etmedi
Melih Gökçek’in tanıtım toplantısına davet edilmediği öğrenildi.
Erdoğan Melih Gökçek’i neden görevden istifa ettirdiğine de hiç değinmedi.
Ayrıca Erdoğan Ankaralılara sadece “Millet Bahçesi” yapacağız diye tek bir vaatte bulundu ama nerede yapılacağını da açıklamadı.
AKP’nin Ankara’daki ilçe belediye başkan adayları Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikle açıklandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında “5 dönem 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yapmış Genel Başkan Yardımcımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış bir yol arkadaşımızı Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık.
25 adayımız Cumhur ittifakı olarak Ankara’da dönüşüm değişimi 1 Nisan’da başlatacağız. Milletimizin gönlünden düşenin bizim nezdinde yeri olmaz” şeklinde konuştu.
Erdoğan, konuşmasının ardından aday isimleri tek tek sahneye davet etti.
İşte adaylar:
Büyükşehir: Mehmet Özhaseki
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan,
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
BU GÖKÇEKİ ERDOĞAN NEDEN GÖREVDEN ALDI FTÖCÜ DİYE Mİ ÇÜNKÜ FTÖCÜLERE ANKARAYI PARSEL PARSEL DAĞITTIĞI ARINÇ TARAFINDAN AÇIKLANDI ANKARA BELEDİYESİ DÜNYANİN EN BORÇLU BELEDİYESİDİR VE BUNU BAŞARAN DA GÖKÇEKTİR ANKARAYI YAŞANMAZ HALE GETİREN YEŞİLİ YOK EDEN ALT GEÇİTLERLİ BİR YAĞMURDA HAVUZA DÖNEN BİR ANLAYIŞ ARTIK İFLAS ETMİŞTİR DOLAYISIYLA ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZ AKP YE HAKETTİĞİ TOKATI ATACAKTIR AKPNİN ANKARADA KAZANMA ŞANSI YOKTUR MANSUR YAVAŞ RÜZGARI ANKARADA KOLAY KAZANACAKTIR İSTEDİKLERİ KADAR OY ÇALSINLAR