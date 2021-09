Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini kestik

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini kestik. Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar 23 bin 433 mezun verdi. Sayı bakımından 15 Temmuz’daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri ve misafirleri selamlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ederek, “Milletimizin en zor şartlarda dahi istiklaline, istikbaline sahip çıkışının sembolü olan 30 Ağustos Zaferi, milli mücadelenin dönüm noktasıdır. Bu zaferi cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırarak coğrafyamızdaki üçüncü devletimize sahip çıktık. Ordularımızın baş komutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere zaferde olan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum” dedi.

’21 BİN TSK MENSUBUNUN ORDUYLA İLİŞİĞİNİ KESTİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün mezun olan Türk ve misafir öğrencileri tebrik ederek, “Milli Savunma Üniversitemizin tüm mensuplarına ordumuzun gücüne güç kattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz bundan 5 yıl önce tarihimizin en alçak, en hain darbe girişimine şahit oldu. Ordumuzun içinde bir grup FETÖ ihanet çetesinin başlattığı 15 Temmuz darbe girişimini günün ilk ışıklarıyla birlikte başarısızlığa uğrattık. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini kestik. Darbe girişimine bilfiil katılan veya örgütle iltisaklı 4 bin 723 kişi halen cezaevinde bulunmaktadır. Bu girişimin ardından TSK’da eğitim kurularını da içeren kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık. TSK’nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren kurumları Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde kurduk. Askeri eğitimi Milli Savunma Üniversitemizde tek çatı altında toplayarak kurumsal bütünlüğü sağladık. Birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Bugün 1351’i Türk, 101’i misafir öğrencinin mezuniyetinin sevincini yaşıyoruz. Bırakın Türk ordusunun damarlarının kesilmesini çok daha güçlü donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz” diye konuştu.

‘HER ENGELİ AŞIP GEÇECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nin bugüne kadar 23 bin 433 mezun verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sayı bakımından 15 Temmuz’daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız. Teğmen, astsubay kadrolarında binlerce Milli Savunma Üniversitesi mezunu görev yapmaktadır. Askeri eğitimin bitirildiğini söyleyenler umarım bu manzara karşısında mahcup olurlar. Hayata geçirilen her uygulama, her adım, her politika daha güçlü bir Türkiye için. Milletimiz bizim her zaman arkamızda oldu. Atılan her adım, yapılan her tasarruf, hayata geçirilen her uygulama daha güçlü bir Türkiye içindir. Biz gerektiğinde ‘kan kusup kızılcık şerbeti içtik’ diyebilecek dirayete sahibiz. Yaşadığımız her sıkıntının önünü arkasını gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyisini temin etmek amacıyla hepsine de göğüs gerdik. Günü birlik çıkarlar uğruna bu kutlu milletin geleceğini tehdit altına sokmayı asla düşünmedik. Askerimizle, eğitimiyle, donanımıyla, teknolojisiyle, vizyonuyla daha çok güçleneceğiz. Başka bir vatanımız, devletimiz, sığınağımız olmadığının bilinciyle hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız. Her engeli aşıp geçeceğiz.”

FOTOĞRAFLI

