Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP belediyeciliği” diye küçümsediği ve eleştirdiği belediye hizmetlerini CHP’li başkanlar acaba nasıl yapıyor.

Ankara’nın 690 bin seçmeni olan en önemli ilçelerinden Çankaya’yı 5 yıldır CHP’li Alper Taşdelen yönetiyor. Taşdelen 31 Mart’ta yeniden aday gösterildi. AKP hükümeti ve AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ankara’nın bir ilçesinde CHP’li belediye başkanı olarak Çankayalılara dört dörtlük hizmet vermek kolay mı?

Elbette değil çünkü AKP 16 yıldır partili belediyelere hükümetin musluklarını açarken CHP’li belediyeleri kendi bütçeleri ile baş başa bıraktı

İşte bu yüzden CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 5 yılda Çankayalılara yaptığı hizmetleri sizlere duyurmak istedim.

4 Kültür-sanat merkezi yaptı.

Birincisi, 302 kişilik koltuk kapasiteli, teknik donanımı, akustiği, modern fuaye alanı, eşsiz mimarisi ve ücretsiz otoparkı ile Maltepe semtinde yapılan, Yılmaz Güney Sahnesi.

İkincisi Yıldızevler mahallesinde yapılan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi. Usta sanatçının adı verilen merkez 1.100 metrekarelik alan üzerinde 3 kattan oluşuyor. Giriş katında Salon Serenad ve sergi salonu olarak hizmet verecek olan Mutluluk Sergi Salonu; alt katta Müzik Edebiyat, Sinema ve Dans Atölyeleri; üst katta ise 120 kişilik “Leyla’nı Evi” Konferans Salonu yer alıyor.

Üçüncüsü Kızılay’da yapılan Mülkiye Kültür Merkezinde bulunan ve giriş katında sergi salonu kafe, 1. Katta sanal kütüphane ve okuma salonu, 2. Katta 110 kişilik konferans salonu, 3. Katta ise sanatsal faaliyetlerin yapıldığı atölyeler ve stüdyo yer alıyor.

Dördüncüsü ise Oran semtindeki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi. 4 bin 278 metrekare kullanım alanına sahip dev bir proje. Kaligrafi, karikatür, cam illüstrasyon, modern minyatür gibi 11 farklı atölye çalışmasının olacağı 6 katlı binanın içinde 10 farklı bölme ve çok amaçlı salon bulunuyor. Çocuklar için de drama, sanat tarihi, çocuk yogası atölyeleri hizmet verecek. Merkezin 300 kişilik salonu da bulunuyor.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ise Yıldızevler semtinde hizmete açıldı. 800 kişilik düğün salonu ve 300 kişilik nikah salonu bulunuyor. Zübeyde Hanım Çankaya Evi de bu tesisin içinde.

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, Birlik mahallesinde 2 bin 700 m² alana inşa edildi. 25 m² rehabilite ve eğlence havuzu bulunan tesis ayrıca yoga, pilates, aerobik ve step gibi farklı sporlara ev sahipliği yapıyor. 400’ü aşkın kursiyere, havuzu kullanan 450 Çankayalı da eklenince günde yaklaşık bin kişi havuzdan yararlanıyor.

Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu da Yukarı Dikmen Mahallesinde yapıldı. 2 bin 752 m² alan üzerine inşa edilen 578 m² buz pisti bulunan Salon, 200 kişilik tribünü ile de çeşitli müsabakaların yapılmasına imkan veriyor. 2 çok amaçlı salonda pilates, aerobik gibi sporlar da yapılabiliyor. 270 m² alan da kafeterya ve restoran hizmeti veriliyor.

Bu dev tesislere ilave olarak 5 yılda Alper Taşdelen çeşitli büyüklükte 14 Çankaya Evi yaptı 7 Kreş açtı. Yüzlerce çocuğa kreş hizmeti veriyor.

6 Baharevi, 6 Pazaryeri, yapan Taşdelen 218 okulun, 99 cami tadilatı 81 taksi durağı, 70 muhtarlık binası yaptık.

420 kişilik öğrenci yurdunu açan ve 500 öğrenciye burs veren Çankaya belediyesi 600 haneye Halk Kart, 70 bin kişiye Sağlık Kart dağıttı.

34 bin Çankayalıyı kültür gezilerine götüren Taşdelen 120 bin kişiyi de açık hava sinemasında ağırladı.

Çankaya Belediyesinin Basın danışmanı Mahmut Aydın’dan rica ettim bu yapılanları bana derli toplu göndermesini.

Ve CHP’li Çankaya belediyesinin 5 yıllık çalışmaları bunlarla da bitmedi.

750 bin kişiye kültür-sanat etkinliği sunulduğunu, 500 bin adet Çankaya Çocuk Kitapları serisi dağıtıldığını, 200 bin kişiye sağlık hizmeti verdiklerini. 800 bin kişiyi de iftar çadırlarımızda ağırladıklarını öğrendim.

Çankaya’daki tüm cami ve cem evlerinin temizlik ve bakımlarını da üstlenen Alper Taşdelen döneminde 600 bin metrekare yeşil alan yaptı.



Bozulan kaldırımlara 770 bin metrekare renkli desenli asfalt kaldırımla çözüm getirilerek bir milyon ton asfalt ile kaldırımlar yürünebilir hale getirildi.



Çöp varilleri değiştirildi ve “bas-aç-kapa” sistemi olan amortisörlü modern 2.140 adet çöp konteyneri sokak ve caddelere dağıtıldı.



68 yıldır yaşadığım Çankaya’da birçok belediye başkanı gördüm ki zaman zaman ben de hizmetlerini eleştirdim. Ancak 1974 doğumlu Alper Taşdelen hakkında olumsuz konuşan tek kişiye rastlamadım.



Taşdelen’in, “hoş geldin bebek” adlı harika bir kampanyası var ki tüm belediye başkanları örnek almalı. Yeni doğan Çankayalı bebekler için bir üzerinde nazar boncuğu olan bir bakım seti aileye hediye ediliyor.



Değerli okurlarım, bu yazım bir CHP’li belediyenin 5 yılda ranta için değil halk için çalıştığının ispatıdır.



AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı birlikte Çankaya’yı gezemeye davet ediyorum bakalım, “çöp, çamur, çukur” görecek mi?



Yoksa CHP’li Alper Taşdelen’i tebrik edecek mi?



Bakın 24 Haziran seçimlerinde CHP Çankaya’dan yüzde 63,9 oranında Muharrem İnce ise yüzde 64,4 oy aldı.

Bu oranlar Çankayalılara Alper Taşdelen’in verdiği hizmetin de onay belgesidir.