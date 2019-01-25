Mehmet Akif Ersoy’un yayınladığı, günümüzde de Ersoy ailesinin katkılarıyla çıkan Sebilürreşad dergisinin “Cumartesi Konferansları”na bugün saat 14.00’de gazeteci, yazar ve akademisyen Hulki Cevizoğlu konuk olacak. Cevizoğlu konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet etmişti.

Konferansa katılımını Oda TV’ye değerlendiren Cevizoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fazıl Say’ın konserine gitmesine değinen Cevizoğlu, Oda TV’nin “Özel olarak davet etmek isteseydiniz kimleri davet etmek isterdiniz” sorusuna da “Cumhurbaşkanını davet etmek isterdim” diyerek yanıt vermişti.

Hulki Cevizoğlu, “Fazıl Say’ın konserine giden Cumhurbaşkanının benim konuşma yapacağım salona gelmesini çok isterdim” ifadelerini kullanmıştı.

O DERGİDEN AÇIKLAMA

Sebilürreşad Dergisi Yayın Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okul arkadaşı olan Recep Garip ise, Erdoğan’ın Sebilürreşad’daki konferansa davet edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Garip, “Cevizoğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanını kendi konferansına davet etmesinden ancak mutluluk duyarız” derken, “Kendileri 19 Aralık 2018’de Külliyede himayelerinde gerçekleşen ‘Mehmet Akif’e Vefa ödülü’ töreninde Sebilürreşad’a sürpriz bir ziyaret sözü vermişti.

Belki de o gün Hulki Beyin konferans günüdür, bilmiyoruz. Ancak kendileri programlarına ne vakit uyarsa kapımız her daim açıktır” diye ifade etti.

Recep Garip’in açıklaması şu şekilde: “Sebilürreşad ilim, irfan ve düşünce mektebidir. İlim, sorgulamayla başlar. Bu nedenle Sebilürreşad Konferansları her fikir ve düşünce evreninden sözü olanın davet edildiği bir kürsüdür. Gazeteci ve TV Programcısı Sayın Hulki Cevizoğlu, yaptığı TV programlarıyla Türkiye’nin düşünce hayatında farklı pencereler açabilen, farklılıklarına rağmen herkesin birbiriyle iletişime geçtiği programlara imza atmış bir isimdir. Onun, Sebilürreşad’da konferansa daveti bu yanıyla kıymetlidir. Dün, kendisi ‘Ceviz Kabuğu’ programıyla farklı düşüncelere kapı aralamıştı. Bugün de biz kendisine kapı araladık ve davette bulunduk. Davete icabeti için teşekkür ederiz. İnşallah yeni isimlerle Sebilürreşad Cumartesi konferansları ülkemizin düşünce iklimine katkılar sunmaya devam edecektir.”