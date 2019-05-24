Erdoğan: Bu yıl içinde 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde sağlık çalışanı istihdamına ağırlık verileceğini belirterek, “Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Sergi Salonu’nda yapılan iftar programında davetlilere seslenen Erdoğan, sağlık çalışanlarının istihdamı, sağlık alanında yapılan yatırımlar ile bölgesel ve küresel meselelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu coğrafyasında yaşanan acıların dindirilmesi için öncelikle İslam aleminin bir iç muhasebede bulunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıkça söylemek gerekirse İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle, bize Müslümanlara aittir. İmsak ile birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar, şayet kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerini hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir.

Kendi iç muhasebemizi, kendi iç sorgulamamızı yapmadan başkalarından insaflı olmalarını bekleyemeyiz. 1400 yıllık kardeşliğimize önce biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu önce biz yüceltmezsek unutmayalım ki, bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır. Biz problemlerimizin üzerine cesaretle gitmezsek kimse bizim için elini tayın altına koymayacaktır. Ramazan işte bunun için önemli ve anlamlıdır” diye konuştu.

Erdoğan, son 17 yılda Türkiye’deki mevcut hastanelerin büyük bölümünü yeniden yapılarak, hastane sayısının 1536’ya çıkarıldığını belirterek, “Hastanelerimizin yatak sayısını iki katı artırarak 238 bine çıkarttık. MR cihazı sayısını 58’den 892’ye, tomografi cihazı sayısını 323’ten 1216’ya, diyaliz makinesi sayısını 4 bin 900’den 17 bin 330’a yükselterek teşviş ve tedavi imkanlarını genişlettik. Ambulans sayımızı bugün tamamı yeni olmak üzere 618’den 5 bin 148’e ulaştırdık” dedi.

‘HASTA BAŞINA DÜŞEN HEMŞİRE SAYISINI ARTIRACAĞIZ’

Geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hastanede başına gelen olayları anlatan Erdoğan, Türkiye’de sağlık sektörünün o günlere kıyasla çok daha ileri seviyede olduğunu aktardı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerede’den Ankara’ya doğru gidiyoruz, kış mevsimi, arabamız kaymaya başladı. Karşıdan Urfa Cesur geliyor, döndük döndük Urfa Cesur’un altına girdik. Bizi oradan kaptılar Düzce’ye götürdüler. Hastane bize hemen sorgu sual, ‘Sigortalı mısın, emekli misin?’ Biz zaten o anda komadayız, baygın durumdayız. Bir şey duyduğum yok. Arkadaşlarım da öyle, 5 kişiyiz, bir arkadaşımızın durumu fena değil; ‘görmüyor musun hallerini, neyi soruyorsun, müdahaleni yapsana’ dedi. Orada müdahale yapılmadı. Bizi ambulansla değil, karavan tipi minibüsün içine dört arkadaşımızı yatırdılar, şu anda milletvekilimiz, geçen dönemde Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Bey’in eline verdiler serumları. Oradan Bolu’ya devam ettik. Bolu’da yine soruyorlar, ‘Sigortalı mı, emekli mi?’ En sonunda kendimize geldik, ‘Sigortalı’ dedik ve Bolu Sigorta Hastanesi’ne gittik.

Kaburgalar kırılmış, suratlarımız kan revan içinde, orada 1 hafta tedavi, hamdolsun düzeldik ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi soramazsın, hasta kapına geldiği anda içeri alacaksın, ilk müdahaleni yapacaksın. Şu anda yaptığımız bu. Nereden nereye geldik. Çünkü ben damdan düştüm. Onun için ilk iş eğitimden ve sağlıktan başladık. Sağlığa bu kadar önem vermemizin sebebi bu. Şu anda Avrupa buraya gelmeye başladı. İskandinav ülkeleri hastalarını buraya gönderiyor. Şehir hastaneleri ile beraber Türkiye bir devrim yaşıyor. 30 büyük şehirde şehir hastanelerimizi yapacağız. Evde sağlık hizmetleri ile Türkiye’yi 1 milyon 337 bin vatandaşımızın ayağına sağlık hizmeti götüren bir ülke haline getirdik, dünyada var mı bunun başka benzeri? Sağlık personelimizin sayısını 378 binden 1 milyon 11 bine ulaştırarak sağlık hizmetlerimizin insan kaynağını güçlendirdik. Ama yetmez dedik, şimdi tıp fakültelerinin sayısını artırmak suretiyle doktorlarımızın gelişini de artıralım. Hasta başına düşen hemşire sayısını artıracağız. Hemşire noktasında bir zafiyete asla düşmeyeceğiz. Her hasta başına hemşiremizin geldiğini görecek.”

’29 BİN 689 YENİ SAĞLIK ÇALIŞANINI KAMUDA İSTİHDAM ETMEK İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIK’

Yeni dönemde sağlık çalışanı istihdamına ağırlık verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakanım da güldüğüne göre anladı meseleyi demek ki, herhalde hazırlığı da vardır. Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi ve haklarının korunması için İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı eliyle kararlı bir çalışmanın sürdürüldüğünü de söyledi.