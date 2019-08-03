Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu Denklemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan’a “Parti mi kuracaksınız” sorusunu yönelttiğini, Babacan’ın da “Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz” yanıtını verdiğini söyledi.

Bana göre, Ali Babacan, esasında söylediğinin tercümesi;

Evet partileşme çalışmasındayız ama sizi üzmemek için şimdilik platform diyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan’a “Parti kurmada fazla geç kalmayın” dediğini de aktardı.

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Yine bana göre, Erdoğan’ın söylediğinin tercümesi;

Benim sizden korkum falan yok. Kurun partiyi görün sonunuzu.



Erdoğan, “Ben Ali Bey’in kendisine de söyledim; “Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz” dedim.

Buna cevap olarak, Babacan’ın söylemek istediği ancak söylemeye cesaret edemediği cümle;

Siz merhum Erbakan’dan ayrılıp parti kurdunuz, siz o dönemde ümmeti bölmediniz mi Sayın Cumhurbaşkanım ?

Erdoğan devam eder;

“Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır…”

Erdoğan’ın söylediğinin tercümesi;

Ben hepinize makamlar mevkiler verdim, Milletvekili, Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptım ama sizin hepiniz nankörlük yapıyorsunuz. İhanet ediyorsunuz. Bu söylediklerimi daha açık ve sert bir şekilde seçmenimize izah edeceğim, hiç şüpheniz olmasın.

Cumhurbaşkanı, “Babacan, Davutoğlu ve Gül’e kırgınlığınız var mı?” sorusuna, “Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak” yanıtını verdi. Erdoğan, bu isimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel seçimlerde de destek vermediklerini hatırlattı.

Erdoğan’ın söylediğinin tercümesi;

Bu adamların hepsi nankör ve ben onlara yaptıkları ihanetin hesabını soracağım. Yerel seçimlerde kaybetmemize bunların sebep olduğunu ve Ak Parti’nin zayıflamasının suçlusu bunlardır diyeceğimden emin olun. Bu mesaj aynı zamanda ayrılıp yeni kurulacak olan Ak parti milletvekillerine net mesaj ‘’ kızım sana söylüyorum gelinim sen anla ‘’ manasındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı mecliste grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun” dedi.

Bana göre, Tayyip Erdoğan olmasaydı ismi geçen insanlar milletvekili, bakan, başbakan ve Cumhurbaşkanı olamazlardı. Erdoğan, bu kişilerin kendisine ihanet ettiğine inanıyor ve bunu kabullenmesi imkansız görünüyor.

Ancak, IMF 2008’de Türkiye’den ayrıldıktan sonra, harcamalar konusunda eli rahatlayan Başbakan Erdoğan’ın aşırı altyapı ve inşaat sektörüne ağırlık vermesinin, üretim ve sanayinin ikinci plana düşmesinin orta vadede ülke için sıkıntı olacağını anlatmaya çalışan sanırım Ali Babacan’dı.

Bugün Suriye konusunda kamuoyunda suçlu gözüken Davutoğlu, o günlerde alınan kararların, kendi şahsi insiyatifi ile değil, Sn. Erdoğan ve devletin yetkili kadroları ile alınan kararlar olduğunu her yerde anlatmakta. Bence Suriye ile ilgili önemli karaları tek başına bir dışişleri bakanının alması mümkün değil zaten.

Her neyse,

Anlaşılan, Sn. Erdoğan son derece kızgın ve yakın adamlarının parti kurma çalışmalarını kolay kolay hazım etmesi zor. Fakat, bu konuda konuştuğu her gün kullandığı kızgınlık ifadeleri, Babacan ve Davutoğlu’na fayda sağlamaya ve popülerliklerini arttırmaya devam edecektir.

Bu kadar tecrübeli siyasetçi Erdoğan’ın bunu bilmemesi mümkün değil, ama sanırım yanında bulunan danışmanları Erdoğan’ı sakinleştirmek konusunda aciz kalıyorlar.

Yeni kurulacak siyasi partilerin işi de kolay değil.

Tek gövdeden çıkan partiler çok zaman başarılı olamamıştır.

Siyasi tarihimizde, ilk olarak, Adalet Partisinden ayrılan 41 Milletvekili merhum Ferruh Bozbeyli ile Demokratik partiyi kurmuş fakat bu parti çok uzun ömürlü olamamıştır. Nice örnekler mevcuttur.

Anavatan ve DYP’nin tam bitme noktasına geldiği zamanda Ak Partiyi kuran Erdoğan, Gül ve ekibine Milli görüş seçmeni de destek verince başarı kaçınılmaz oldu. Merkez sağ yaralıydı ve zaten akabinde son nefesini verdi.

Merhum Erbakan’ın Partisi iç kavga ile yorulmuş hareket etmesi zorlaşmıştı. İleri yaştaki idareciler genç kadrolara imkan vermeyeceklerdi. Bu seçmen tarafından algılanmış ve yeni kurulan Ak Partiye desteğe dönüşmüştü.

28 Şubat darbesi, ülke ve Erbakan için önemli bir şansızlıktı ancak Ak Parti’nin kurulabilmesi için uygun bir zemin oluşturmuştu.

Toplum 28 Şubatın rövanşını Ak Partiye verdiği destek ile almıştı.

Erdoğan, süratli bir hamle ile ‘’ Milli görüş gömleğimi çıkarttım’’ diyerek merkez sağ seçmeni de o günden itibaren hanesine yazmayı başardı.

Zamanlama ve rüzgar müthiş senkronize olmuş ve olağan üstü durumlar bir araya gelmişti.

Yeni kurulacak partilerin başarılı olabilmesi için olağan üstü bir durum gereklidir.

Düşünülen olağan üstü durumun ekim ayı ile beraber gelişecek olan kötü ekonomik performans ve veriler ile beklendiğini tahmin ediyorum.