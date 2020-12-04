Erdoğan: Aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil (1)

Beyza Nur GÜLER – Harun UYANIK – İstanbul DHA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çin’in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii’nde kıldı. Erdoğan çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“ÇİN’İN DIŞINDA RUSYA İLE DE GÖRÜŞMELER VAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aşıda bir çeşitlilik olacak mı?” sorusuna “Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur bey ile ben de bizzat görüştüm, Sağlık Bakanım da görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin’in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Ve bu konu ile ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde, tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır” yanıtını verdi.

“BU KİŞİYE GEREKLİ HESAP SORULMALIDIR”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruya ise, “Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şe var. haddin, bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, bunu da öğrenmesi lazım. Şu an avukatlarımın yaptığı budur” diye cevap verdi.

“CHP İSTİKAMETİNİ KAYBETMİŞTİR”

CHP teşkilatlarındaki taciz iddialarıyla ilgili soru üzerine ise Erdoğan, “Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur.

Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur” yanıtını verdi.

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