Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz/ Ek fotoğraflar

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İtalya’ya gidecek olan konteynerden 55 kaçak göçmen çıktı
Davut CAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Aliağa ilçesinde İtalya'ya gidecek bir gemiye yüklenmesi planlanan konteynerda Irak uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. 6 gündür konteynerde oldukları belirlenen...
100 öğrenci, mesafeye uyarak 100’üncü yıl anısına İstiklal Marşı’nı işaret dili...
Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Kılıçarslan Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen 100 öğrenci, aldıkları 3 aylık online eğitimle, salgın tedbirleri kapsamında mesafe kuralına da uyarak, İstiklal Marşı'nın...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Yahya Aksoy - 0
İnsanlığın kaynağı ,sosyal yaşamın esası ve ailenin temel taşı olan kadınlar,ünlü şair Tevfik Fikret'in dediği gibi, "Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer."
Kuşadası’nda, düğün rezervasyonları başladı, fotoğrafçıların yüzü güldü
Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle düğün fotoğrafçılarının yüzü güldü. Yaz döneminde nikah kıymak için turistik ilçeyi tercih eden turistler,...