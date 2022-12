Erden Timur: Golün neden iptal edildiği konusunda biz de açıklama bekliyoruz

- Reklam -

“Tüm pozisyonların VAR kayıtları açıklansın”

“Bu olayın köpürtülmesi akıllara başka şeyler getiriyor”

“Datalar manipüle ediliyor”

“Kendimiz kadar başkalarını da düşünmeliyiz”

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, “Mecnun Başkan gibi biz de federasyona çağrıda bulunuyoruz. Sadece bu pozisyon için değil, bugüne kadar olan tüm pozisyonların VAR kayıtları ve konuşmalar açıklansın. Bu golün neden iptal edildiği konusunda biz de aynı şekilde açıklama bekliyoruz” dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündemdeki konularla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilen toplantıya adalet isteklerini yineleyerek başlayan Timur, “Belki Türk futbol tarihinde ilk defa bir kulüp, galibiyeti sonrasında sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. İlk gün de söyledik, tekrar tekrar sabırla, usanmadan söyleyeceğiz. Biz adalet istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Adalet kişiler için değil toplum için istenir. Tüm camialar adına adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi yine federasyonumuzdan bunu istedik. Bu maç için de aynı şeyi istiyoruz. Bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili federasyondan açıklama bekliyoruz” diye konuştu. Erden Timur’un toplantıdaki açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

“TÜM POZİSYONLARIN VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN”

“Sadece dört büyüklerin değil, tüm maçları inceletip Galatasaray TV’de yayınlatacağımızı söylemiştik. O günkü basın toplantısından sonra yayıncı kuruluşla görüşmelere başladık. Sadece tartışmalı pozisyonları yayınlamak için. Bunun için uluslararası bir hakemle de anlaştık. Ulusal bir hakemimizle birlikte yorum yapacaklar. Yayıncı kuruluşla son aşamaya geldik. Uzun oldu ama netice alacağımızı düşünüyoruz. Netice aldığımız anda dünkü maçtaki pozisyonlar ve bundan önceki pozisyonların hepsine dair yorumlar yapılacak. Mecnun Başkan gibi biz de federasyona çağrıda bulunuyoruz. Sadece bu pozisyon için değil, bugüne kadar olan tüm pozisyonların VAR kayıtları ve konuşmalar açıklansın. Bu golün neden iptal edildiği konusunda biz de aynı şekilde açıklama bekliyoruz. Bunu bu sorumlulukla yapıyoruz.”

“BU OLAYIN KÖPÜRTÜLMESİ AKILLARA BAŞKA ŞEYLER GETİRİYOR”

“49. dakikadaki pozisyonda çok büyük bir hata olduğunu varsayalım… Baktığınızda dün Mecnun Başkanımız, kendisine göre canı yanmış olma ihtimali yüksekken bile bir şey söylemedi. Yeni kurallarla bu konularda konuşmalar yasaklandı. Bunun açıklanması gerekir dedi. Lehimize böyle bir hata olmuşsa biz de açıklanmasını istiyoruz. Sadece bu değil, Nelsson’a yapılan bir penaltı hadisesi var. Bunun da açıklanmasını istiyoruz. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata vardı. VAR’a çağrılmasına rağmen orada konuşulanın yüz katı kadar konuşuluyor. Medyanın bu olayı bu kadar köpürtmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor. İlk basın toplantımızda aynı şeyleri söyledik. Bizden başka adalet arayışı olan yoksa onu da bilelim.”

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

“Netice olarak gördüğümüz ve okuduğumuz şu. İyisiyle kötüsüyle bir lig gidiyor. Kararlılıkla şampiyonluk yürüşünü sürdürüyoruz. Bu sene rekabetçi bir lig. Rakiplerimizle az puan farkı var. O pozisyonda hata varsa bunun açıklamasını istiyoruz. Kendi lehimize bir şey istemiyoruz. Hakem kararları ile ilgili yasak olduğu için bir şey diyemiyoruz. İtirazlarımızı yaptık. İnsanlar lisanı münasip şekilde istediğini söylemeli.”

“GALATASARAYLILIK HER ZAMAN İÇİN KENDİNİ DÜŞÜNMEDEN TÜRK SPORU İÇİN HAREKET ETMEYİ GEREKTİRİR”

“TFF’ye ilk gittiğimizde Türk liginin en iyi 6 ligi içinde olması gerektiğini konuşmuştuk. 6 büyük ligden birisi olmak için herkesin başkası adına düşünmeye ihtiyacı var. Rekabet çok zevkli. Yarın öbür gün, yarın öbür gün çocuklarımızın da bundan keyif almasını sürdürmek için herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Sadece kendisiyle ilgili arayışları gündeme getirmemesi gerekiyor. Biz bu yolda ne olursa olsun, ayağımız nereye takılırsa takılsın, insanlar samimi arayışımızı ne kadar manipüle etmeye çalışırsa çalışsın buna kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü Galatasaraylılık her zaman için kendini düşünmeden Türk sporu için hareket etmeyi gerektirir.”

“KENDİMİZ KADAR BAŞKALARINI DA DÜŞÜNMELİYİZ”

“Son olarak herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum. Galatasaray olarak bunu kulüplerimizden istirham ediyoruz. Ne olursa olsun kendimizin lehine olduğunu düşündüğümüz bir şey varsa da çıkıp açıklama isteyelim. Bunların hepsini profesyonel kişilere yorumlatacağız. Yeter ki o yayın hakkı verilsin. Çıkarımıza veya değil. Bunlara bakmıyoruz. Kimsenin manipüle edemeyeceği uluslararası bir isim seçtik. Herkese çağrım şu: Kendimiz kadar başkalarını da düşünmemiz lazım. Bu spor herkesin umudu, her şeyi. Samimiyete inanalım. İdealist düşünmekten vazgeçmeyeceğim. Galatasaraylılık biraz da böyle bir şey. Bu konuları bile tamamen maden bulmuşçasına köpürtmek, adalet arayışınızda samimi değilsiniz denilenin resmi. İnsanlar bunu yapıyorlar şu an.”

“DATALAR MANİPÜLE EDİLİYOR”

“Hafta içi ekip arkadaşlarım iletti. Yayıncı kuruluşa gidip onlara şunları yapın demişiz şeklinde asılsız şeylerin servis edildiği söylendi. Davet edildik. Çok geniş bir çalışma yaptık. 3.5 saate yakın veri üzerinden hangi pozisyon hangi dakika ve hangi saniyede yaşanmış, ilk tekrarı hangi sürede gösterilmiş… Her zerreye ineceğiz derken bunları kastediyorduk. her noktayı analiz ediyoruz. Neden lehe olunca görüntü geç gösteriliyor? Neden aleyhe olunca 5 saniyede ekranda oluyor? Toplam kaç kişi çalışıyor. Reaksiyon süreleri maçlara göre nasıl oluyor? Avantaja, dezavantaja nasıl reaksiyon süreleri var? Bunları pozisyon pozisyon anlattık. Grafiklerle aleyhe ve lehe pozisyon adedi dört büyüklerde nasıl olmuş? Onu anlattık. Bizim işimiz matematik. Olasılık çok önemli bir bilim. Bunu onlara grafiklerle gösterdik. Kendileri de çalışma yapıp sebeplerini bize sunacaklar. Lehe ve aleyhe pozisyon tekrarlarının ve pozisyon açılarının sayılarını da grafik olarak gösterdik.”

“BİR GÜN HERKES BU ARAYIŞIN DEĞERİNİ ANLAYACAK”

“Bir gün herkes bu arayışın değerini anlayacak. Çok eminim. Her zaman iyi niyet, doğruluk, düzgün kalple istenen şeyler sonuca varır. Bu uzun, meşakkatli, zor ve yalnız bir yol. Taraftarımızdan tepkiyi bile göze alarak konuşmaya devam ediyoruz. Bundan sonra herkesi buna davet ediyoruz. Bizim adalet arayışımızı sorgulayan herkesin neden adalet aramadığını biz sorgulayacağız. Adalet arayışı amacımızı manipüle ederek 49. dakikadaki pozisyonu bu denli kızılca kıyamet koparıp, dört gün önce aynısını yapmadığında herkesin dönüp kendisine bunu sorması lazım. Acaba başka bir şey mi başlatılacak? Ne olacak. Koro halinde böyle olunca akıllara bu geliyor. Bunun takipçisi olacağız. Şampiyonluk yarışında hiçbir hataya ihtiyacımız yok. Bunu istemiyoruz. Hiçbir takımın da ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Sonuna kadar bu arayışı sürdüreceğiz. Vicdanını dinleyen herkesin bu arayışa sahip çıkmasını istiyoruz. TFF’nin de bu arayışa destek vereceğine eminiz. Onların da bu yönde düşündüğünü düşünüyoruz. Son iki maçta farklı bir senaryo mu ileri sürülüyor? Bunların da araştırılıp değerlendirilmesini istiyoruz.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Erden Timur’un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -