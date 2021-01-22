Erdemli Sanayi Sitesi’nde patlama: 4 yaralı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde Sanayi Sitesi’ndeki bir tamirhanede, otomobilde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Olay, Erdemli Sanayi Sitesi’nde 3036 Sokak’taki bir otomobil tamirhanesindeki otomobilde, saat 15.30 sıralarında patlama oldu. Patlamada, 3 iş yeri çalışanı ile otomobil sahibi yaralandı. Yaralılar, adrese çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, patlama sonrası iş yerinde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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