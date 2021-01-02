Erciyes’te koronavirüs sessizliği

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm tesisler kapatıldı. Erciyes’te kısıtlama öncesi her gün binlerce kişinin kayak yaptığı pistler sessizliğe büründü. Erciyes’te bulunan bin 500 yatak kapasiteli otellerde ise doluluk oranlarının yüzde yüz olduğu öğrenildi. Kayakseverlerin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi gününden itibaren kayak yapmaya devam edeceği bildirildi.

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