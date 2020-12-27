Erciyes’te kısıtlama nedeniyle pistler boş kaldı, turistler şehir merkezinde dolaştı

Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Erciyes Kayak Merkezi’nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pistler kapatıldı. Yabancı turistler, kayak yapmanın yasak olduğunu öğrenince kent merkezine dönerek, gezinti yaptı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde, kayak sezonu açıldı. Ancak pandemi nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pistler kapatıldı. Bunun üzerine Ukrayna, Rusya ve Polonya’dan kış tatili için merkeze gelen yabancı turistlerden bzıları yeniden otellerine dönerken, bazısı da şehir merkezine gelerek, meydanları gezdi.

‘KAYAK TESİSLERİ KAPANDI’

Erciyes’te otel yöneticisi Bora Kamber, yaşanan süreç nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek, “Alınan bir kararla kayak tesisleri kapandı. Şuan turistlerle büyük sorun içindeyiz. Çünkü kayak yapma umuduyla buraya gelen misafirlerimiz şuanda otelde kapalı durumdalar. Bu hafta sonu yasaklarına bağlı olarak kapatıldı. Şuan hem misafirlerimiz hem de yatırımcılarımız zor durumda. Şuanda yüzde 99, yılbaşında ise yüzde 100 doluluğa ulaşmıştık. Şuan ne yapacağız bilmiyorum” dedi.

‘YÜZDE 100’E YAKIN REZERVASYONLARIMIZ İPTAL OLDU’

Turizmci Sercan Mektepligil ise, alınan karar nedeniyle rezervasyonlarının iptal edildiğini söyleyerek, “Erciyes’in almış olduğu güvenli turizm sertifikası bizi rahatlatan en büyük etkenlerden birisiydi. Ancak Valilik kararıyla kapatılması bizi çok etkiledi. Özellikle yılbaşı döneminde kapatılması ve hafta sonu yasakları beyaz yakaya hizmet veren bizim gibi firmaları çok büyük etkiledi. Pistlerin kapatılmasını misafirlere anlatmak çok zor oldu. Buraya İstanbul ve Ankara’dan gelecek olan çok sayıda rezervasyonumuz iptal oldu” diye konuştu.

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