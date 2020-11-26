Erciyes’te kayak sezonu için suni karlama başladı

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’ndeki kayak pistlerinde, suni karlama çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Pandemi ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı Erciyes’imiz yabancıların gözdesi olacak” dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak sezonu öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığı Erciyes’te, kayak pistlerinde bulunan suni karlama makineleri de çalıştırıldı. 154 suni karlama makinesi saatte 25 metreküp su tüketerek, yine saatte 3 bin 850 metreküp kar üretiyor. Suni karlama makineleri tarafından üretilen karlar piste saçılıyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde sezonun aralık ayı ortalarında açılması tahmin ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, suni karlama çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünya çapında bir kayak merkezi haline gelen Erciyes’imiz bu tarihlerde suni karlama yapmaya uygun derecelere düşüyor. Bu yıl da derecelerin tutması ile birlikte ekiplerimiz çalışmalarını başlattı. Bununla birlikte alt zemin oluşturup üzerine gelecek doğal karla birlikte hızlı bir şekilde sezonu açacağız. Şu anda sahadaki bütün makinelerimiz teknik karlama çalışmalarına başlamış durumdalar. Erciyes Kayak Merkezi bu sezon adını dünyaya çok daha fazla duyuracak. Pandemi ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı Erciyes’imiz yabancıların gözdesi olacak” dedi.

FOTOĞRAFLI