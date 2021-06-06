Erciyes’te, 4,3 ton çöp toplandı

KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen ‘Erciyes’te Mavi Yeşil Bir Gün’ etkinliğinde 4,3 ton çöp toplandı.

Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilerek, her yıl haziran ayının ilk pazar günü düzenlenen ‘Erciyes’te Mavi Yeşil Bir Gün’ çevre temizliği geniş katılım ile yapıldı. Erciyes Tekir Kapı bölgesinde bir araya gelen gönüllüler farklı gruplara ayrılarak, çadır kamp alanı, pistler, günü birlik piknik alanı ve gölet bölgesinde alan temizliği yaptı. 417 kişinin katıldığı etkinlikte 4,3 ton atık çöp toplandı. Kayseri Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes kış mevsiminde yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca misafiri ağırlıyor. Dağımız bir yaşam alanı haline geldiği için çevreye bırakılan atıklar; tipi, rüzgâr gibi etkenler sebebi ile kirleniyor. Kar kalktıktan sonra kar altında kalan çöpler gün yüzüne çıkıyor. Bizim yazın yapacağımız faaliyetlerde bunlar görünür hale geliyor” dedi.

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