Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci alacak

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımı yapacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilan metninde, ” Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
Öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Erciyes Üniversitesinin (http://www.erciyes.edu.tr) WEB sayfasından öğrenilebilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://sbe.erciyes.edu.tr ” ifadelerine yer verildi.
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