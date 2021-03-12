Erciş’te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı

Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Erciş’te sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırbey Mahallesi’nde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir ve Erciş belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgedeki kar yağışı sürüyor.

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