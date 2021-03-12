Erciş’te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı / Fotoğraf

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Çekmeköy’de inşaatta ölen 2 çocuğun son görüntüleri
Elif YAVUZ / İSTANBUL (DHA) ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı. Çekmeköy'de dün...
Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde metruk binada uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakaladı. İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Osmanbey...
Adıyaman’da alacak kavgası: 2 yaralı,
Mahir ALANADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, borç para meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Malazgirt Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında borç para nedeniyle husumet bulunan...
Palandöken’in zirvesinde ‘natürel kızak’ yarışması
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Kızak Federasyonu'nca Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde düzenlenen Kulüpler Erzurum İl Birinciliği 'natürel kızak' yarışması yapıldı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre...