Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e ’15 Temmuz öncesi başbakan olacağım’ sorusu(2)

‘AKŞAM EVİNE EKMEK GÖTÜREMEDİĞİ İÇİN AĞLAYAN BABALAR GÖRDÜM’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van’da esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Kentin Kazım Karabekir Caddesi’ndeki esnaf ziyaret eden Akşener, kalabalığın arasında güçlükle ilerleyebildi. Esnaf, kendilerini ziyaret eden Akşener’e, pandemi sürecinde bu yana zor günler geçirdiklerini ve işlerinin hiç iyi gitmediğini anlattı. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ziyareti ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

‘VAN’DA İNANILMAZ BİR GENÇ İŞSİZLİĞİ VAR’

Akşener, yaptığı ziyaretlerde esnafın büyük sıkıntılar çektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Uzunca bir zamandır bir şey yapmaya çalışıyorum ben. İster bir basın emekçisi, ister bir esnaf, ister bir kadın, ister atanamamış bir öğretmen. Bu insanların, yani dezavantajlı grup haline dönmüş herkesin sesi olup, o sesi kamuoyuna duyurmak, mal etmek üzere yapılan bir çalışma bu. Bu çalışmanın 1,5 yıllık geçmiş bir süreci var. Yani 20 Ocak 2020’den beri geziyorum. Burada herhangi bir şekilde kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, seçime yönelik bir çalışma değil bu. İktidarı yermiyorum. Velhasıl kelam öznenin insan olduğu, öznenin o dükkandaki müşteri, ya da esnaf olduğu bir çalışma bu. Esnafta müşteri veli nimettir. Seçmen de veli nimet olmalıdır. Uzun bir zamandır seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Şuculuk, buculuk üzerinden oy verir hale geldi. Halkuki şuculuğun, buculuğun kimseye bir faydası yok. Sizler anlamında söylüyorum. Bizi yarıştırın. Seçmene söylüyorum. Siyasileri yarıştırın, rakabet ettirin. Hizmet ve proje üzerinde yarıştırın. Canınız kimi istiyorsa, kiminle ikna olduysanız oyunuzu verirsiniz o başka bir şey. Biz ona saygı duymak zorundayız. Niçin buradayım. Buna şiddetle ve samimiyetle uyarak bu çalışmayı yapıyorum. Ben bugün inanılmaz bir genç işsizliği gördüm Van’da. Esnafın çok büyük bir problemi var ve akşam evine yemek götüremediği için ağlayan babalar gördüm. Buna dair dikkat çekeceğim.”

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Ankara’ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı’na geçti.

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