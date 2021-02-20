Erciş’te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kısıtlamadan muaf esnaf, belediye ekipleriyle iş yerlerinin önlerini temizleyerek, güne başladı.

Van merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Önceki yıllarda yoğun kar yağışının olduğu ilçede bu mevsim beklenen kar, bölge halkını sevindirdi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50, ilçe merkezinde ise 15 santimetreye ulaştı. Sokak kısıtlamasından muaf olan esnaf da belediye ekipleriyle birlikte iş yerlerinin önlerini temizleyerek, güne başladı.

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