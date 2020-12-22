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Erciş’te 1742 ladin fidanı dikildi

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında 1742 ladin fidanı toprakla buluşturuldu.
Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklaşa başlattıkları ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi, Van’ın Erciş ilçesinde yoğun ilgi gördü. İlçenin Adnan Menderes Mahallesi’nde 42 dönümlük arazide 1742 ladin fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bizler, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında şehrimizi daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için gece-gündüz demeden çalışmaktayız. Pandemiden dolayı oluşan bu kısıtlama döneminde de daha yeşil bir kent oluşturmak ve bu yeşili gelecek kuşaklara aktarabilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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