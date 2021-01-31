Erciş’e futbol ve basketbol sahaları ile yüzme havuzu müjdesi

Barış KUL/ ERCİŞ,(Van), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Van’ın Erciş ilçesindeki ziyareti sırasında 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu projesinin de protoklünün imzalandığı belirtildi.

Erciş Belediyesi tarafından, ilçede sportif faaliyetlerin artırılması için hazırlanan projeler kabul edildi. Belediye tarafından daha önce hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulan projeleri inceleyen bakanlık yetkilileri, projelerin uygun olduğunu belirterek uygulanması kararını verdi. Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu kapsamda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile görüştü. Görüşme sırasında, Erciş Belediyesi’nin hazırlamış olduğu projelerin kabul edildiği belirtilirken; ilçeye 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 kapalı yüzme havuzundan oluşan dev yatırımların hayata geçirilmesi müjdesini verdi. Görüşme sonununda ise protokol imzalandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, 2023 vizyonuna yelken açmış Türkiye’de, sürekli gelişen ve kendini yenileyen nesiller yetiştirebilmek adına son derece önemli bir projelere imza attıklarını söyledi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu,”Belediyemiz tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2021 yılı yatırım programına aldığı bu projelerin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendiye şahsım ve ilçem adına şükranlarımı arz ediyor ve bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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