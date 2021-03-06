Erbil’de Papa Francis hazırlığı: 4 dilde ‘Hepiniz kardeşsiniz’ mesajı

Mehmet Mucahit CEYLAN- Burak EMEK/ERBİL (Irak), (DHA)- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 4 günlük tarihi Irak ziyareti sürüyor. Papa Francis’in yarın beklendiği Erbil’de cadde ve sokaklar, Vatikan bayrakları ve Papa posterleri ile donatıldı. Billboard’larda Papa Francis’in ‘Hepiniz kardeşsiniz’ mesajı; İngilizce, İbranice, Arapça ve Kürtçe olarak yer aldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat’taki temaslarını tamamlayarak, bugün Necef’e geçti. Papa Francis, burada Iraklı Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi. Toplantı, 45 dakika sürdü. Sistani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ibadet yerleri ile insanlığın karşılaştığı büyük zorluklar, bunların üstesinden gelmede Allah’a olan inanç ve yüksek ahlaki değerlere bağlılığın rolü ele alındı.

SİSTANİ’DEN ‘FİLİSTİN’ VURGUSU

Görüşmede Sistani, başta işgal altındaki Filistin halkı olmak üzere farklı ülkelerden birçok kişinin özellikle savaş, şiddet eylemleri, ekonomik abluka, yerinden edilme, baskı, yoksulluk, dini ve entelektüel zulüm, temel özgürlüklerin bastırılması ve sosyal adalet yokluğundan dolayı sorunlar yaşadığını dile getirdi.

4 DİLDE ‘HEPİNİZ KARDEŞSİNİZ’ MESAJI

Sistani ile görüşmesinin ardından Necef’ten Bağdat’a geçen Papa Francis, yarın Musul ve Erbil kentlerini ziyaret edecek. Papa’nın gelişi için Erbil’in cadde ve sokaklarına Vatikan bayrakları asılırken, birçok noktadaki billboard’larda ise posterleri yer aldı. Afişlerde Papa Francis’in ‘Hepiniz kardeşsiniz’ mesajı ve ‘Papa Francis’in ziyaretinden dolayı çok memnunuz’ yazısı İngilizce, İbranice, Arapça ve Kürtçe olarak yer aldı.

‘HEPİMİZ ONUN ÇOCUKLARIYIZ’

Erbilliler de Papa Francis’in gelişi dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirdi. Erbil’de yaşayan Sinan Maryusuf, Papa’nın gelişinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hepimiz onun çocuklarıyız, o bizim babamız. Kürt halkı, Arap halkı, Müslüman halkı, Hristiyan ve Yahudi halkı için ve aralarındaki barış için önemlidir. Hoş gelmiş, safalar getirmiş, gelişinden dolayı çok mutlu olduk” dedi.

ERBİL’DE AYİN YÖNETECEK

Papa Francis, yarın saat 08.00 sıralarında Bağdat’tan Erbil’e gelerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek. Görüşmenin ardından helikopterle Musul’a hareket edecek Papa, Musul’daki Hosh al-Baya’da (Kilise Meydanı) savaş kurbanları için ‘coşku’ duası yapacak. Karakuş ilçesine de ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis, son olarak binlerce kişinin hazır bulunacağı Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda ayin yönetecek.

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