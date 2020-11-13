Erbaa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde tespit edilen bir adrese, geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Masha’nın da katıldığı operasyonda, adreste yapılan aramada 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi. A.Ö., adlı şüpheli gözaltına alındı. A.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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