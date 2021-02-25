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Erbaa’da bir mahalle ile bir beldeye koronavirüs karantinası

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde koronavirus vakalarının artması nedeniyle bir mahalle ile bir belde, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca koronavirus vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesinde bu geceden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Erbaa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 25.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesinde 26.02.2021 Cuma günü saat 00.01 itibariyle 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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