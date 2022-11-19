EPİLEPSİLİLERİ VE TOPLUMU BİLİNÇLENDİRME PROJESİ- 1.ÇALIŞTAYI

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Farkındalık diyoruz, neden farkındalık olduğuna birlikte bakalım… Bizler, 950.000 kişiyi temsilen tek dernek olarak, daha önce Devlet, iş insanlari, toplum ulusal basın tarafından görünmeyen, toplumun küçük bir kısmı ile yerel medyanin desteklediği kurumuz. Sadece fenalaşmayi diğer adıyla büyük nöbeti yani grandmal bilirler. Epilepsi sadece bayılma değildir ki!

Epilepsi nöbetinde saniyeler içinde dalgınlık, el veya ayak hareketleri,etrafında dönme, ağzını şapırdatma yutkunma gıbı davranışlar da olur ki, kimseye bir zararı da yoktur. Çoğunluk bu şekilde geçirir AMA halk gerektigi kadar bilgilendirilmedigi için, mahalle baskısıni yıkamiyoruz!!!

İşte tüm bu baskıları, bilinçsizlikleri yikmak, yanlışları doğrularla değiştirmek için İç İşleri Bakanlığı ile 22 Eylülde yola çıktık. Hem bilimsel, hem sanatsal anlatılan epilepsi ile halkin içindeyiz.

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22 Eylülde açılış ve tanıtım, 24 Eylül Hoşçakal Epilepsi adlı oyunu I. Çalıştay izledi. Burada uzmanlar bir araya geldi. Senelerdir seminerlerdeki genel anlatimlarin yerını, epilepside A’dan Z’ye aldı Bebeklik çocukluk, eriskinlik, hamilelik, askerlık, ehliyet, iş hayatı yaşlılık eeg, MR, tomografi, beyin ameliyatı, beyin pili ve sosyal durumları ele alındı

Bugün epilepsi ile ilgili tez hazırlayan, sosyal sorumluluk sahibi 2 gencimiz bizimle olacak. Sorumluluk sahibi dememin nedeni, daha önce bizimle çalışma yapan Arel, Gelişim Birunu, Beykent, Okan, Akdeniz gıbı üniversitelerdekilerin istemedikleri , Bartın ile Hitit henüz tamamlanmadigini belirttiği için katılmadı. Oysa sevgili Buse Unal Kocaeli Üniversitesi’ndrn, Enes Akyüz ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden katılımda bulunuyor. Kendilerine teşekkür ederiz.

Bu çalıştayda sonra İstanbul Tekirdağ Edirne dernek üyeleri nir araya gelecek. Başka bir tez hazırlayan gruptan ziyaretçilerimiz olacak Medeniyet Üniversitesi…Onlara da destek vereceğiz!

Asıl ses III. Çalıştayda çıkacak. Tüm bu hazırlıklar tüm bilgi birikimi ve İç İşleri Bakanlığı ile yapılan çalışmanın asil kilit noktası o gün olacak. O günün tarihi de bugün belli olacak. Bugün whatsapp üzerinden bilgiler önce nörologlara sonra bize verilecek. Nörologlar bilgilendikce, naçar artar. Daha güzel bir döneme bayrak açma tarihini vereceğim.

Saat 11. 00 de hepimiz. Nirengi noktası olan günün taruhini vereceğiz. YouTube davetlimizsiniz. Sevgiler