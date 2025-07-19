Olay, Ağrı merkezde Dörtyol Işıkları mevkiinde meydana geldi. 04 AA B 099 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Mehmet Aktay, seyir halindeyken yolculardan birinin epilepsi nöbeti geçirdiğini fark etti. Durumu hemen kontrol altına alan Aktay, zaman kaybetmeden otobüsün güzergâhını değiştirerek yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Erzurum Bulvarı üzerinde bulunan özel bir hastaneye yöneldi.

Hastaneye ulaştırılan yolcu, acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası konuşan bazı yolcular, şoför Mehmet Aktay’ın sakin ve duyarlı müdahalesi sayesinde büyük bir panik yaşanmadığını, herkesin örnek bir insanlık dersi izlediğini belirtti.